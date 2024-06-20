Все работы должны быть завершены к апрелю 2025-го.

На просторах Волжской ГЭС, функционирующей под эгидой ПАО «РусГидро», начались крупномасштабные работы по модернизации: гидроагрегат с порядковым номером 16 подвергается обновлению. Это мероприятие проводится в соответствии с намеченной Программой комплексной модернизации гидроэлектростанций, организованной РусГидро.

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С 1959 года в эксплуатации находится генератор гидроагрегата №16, переживший уже установленный срок службы. Ответственность за изготовление его современного аналога, который отличается высокими показателями технических характеристик, легла на плечи отечественной компании «Силовые машины». Модернизацию планируют завершить к апрелю 2025-го.

Основательно модернизировано будет не только генерирующее оборудование: в список замен включены ротор и статор, крестовина верхняя и подпятник, подшипник генератора, вспомогательное оборудование и системы управления. Уже начата сборка статора нового генератора на монтажной площадке машинного зала.

В планах РусГидро — завершить обновление всех генераторов станции к 2026 году. На текущий момент модернизации подверглись все 22 гидротурбины и 19 генераторов Волжской ГЭС, что позволило повысить её мощность с 2541 МВт до 2734 МВт с возможностью дальнейшего увеличения мощности до 2744,5 МВт.

В рамках той же Программы комплексной модернизации на Волжской ГЭС проводятся работы по замене сороудерживающих решёток, реконструкция распределительного устройства напряжением 500 кВ с использованием элегазового оборудования и отделочные мероприятия в кабельном туннеле.

Инициатива РусГидро о комплексной модернизации своих объектов стала настоящим прорывом для отечественной энергетики. Это не просто замена узлов – это полноценное обновление систем, стремление к улучшению и совершенствованию.

За 12 лет существования программы установленная мощность гидроэлектростанций увеличилась на 619 МВт, что сравнимо с вводом в эксплуатацию новой крупной ГЭС. Этот проект предусмотрел замену более ста гидротурбин и генераторов, а также трансформаторов и тысяч вспомогательных устройств, обеспечивая тем самым не только сохранение, но и многократное увеличение производительного потенциала РусГидро.