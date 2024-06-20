Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ ночью нанесли очередной групповой удар по объектам энергетики Украины
Как и в предыдущие разы, этот удар был ударом возмездия.

Беда нынешнего руководства Украины и, как следствие, трагедия Украины в целом заключается в политической неспособности этого руководства выйти из вредного для страны образа и прекратить заведомо тщетные попытки «огрызаться». Так, преследуя цель PR-«побед», официальный Киев отдаёт приказы на нанесение ударов по объектам топливно-энергетического комплекса России. То ли на киевском политическом руководстве висит «дебафф» на неполучение опыта, то ли громкие заголовки для него важнее последствий для государства, но остановиться Украина никак не может, в результате чего России приходится раз за разом наносить групповые и массированные удары возмездия в назидание за осуществляемые Киевом нарушения международного права.

реклама

Вот и сегодня ночью вооружёнными силами России был нанесён групповой удар возмездия по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружений и военной техники. Как отметило Минобороны России, цели удара были достигнуты: назначенные объекты были поражены.

По всей видимости, это далеко не последний такой удар: параллельно с осуществлением российского группового удара производился удар ВСУ по российскому топливно-энергетическому комплексу. Сообщается, что в его результате возникли пожары на двух нефтебазах в двух южных регионах России, а подстанция в Энергодаре (Запорожская область) была уничтожена до несовместимого с восстановлением уровня. Всё это является наглядным свидетельством того, что официальному Киеву совершенно безразлична судьба энергетики Украины. В противном случае террористические с точки зрения международного права атаки по российским объектам бы уже давным-давно не производились, ведь последствия от российских ударов возмездия на несколько порядков превосходят последствия от условной сгоревшей цистерны с нефтью.

Как Украина впоследствии будет со всем этим справляться, совершенно непонятно: украинские чиновники уже сейчас предупреждают о том, что жить в условиях веерных отключений придётся несколько лет, и это российская кампания по обесточиванию страны ещё не завершилась, а Киев постоянно даёт всё новые и новые поводы для закрепления результата.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Кличко обвинил СМИ, сообщающие о проблемах с киевской инфраструктурой, в работе на Россию
Глава ЕК заявила, что очередной пакет антироссийских рестрикций затронет энергетический сектор
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
19
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
225
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
12
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
15
Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС
4
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
13:44
>Высокая «текучесть» подобной смеси перед финальной детонацией позволяет поражать как укрепления и технику с личным составом на открытой местности, так и в негерметичных окопах и помещениях. После ч...
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
Чatо -- Боt
13:41
Очередная вундервафля для шароварных каргокультистов?
У ВСУ появятся новые "Франкенштейны", предназначенные для борьбы с дронами
Александр
13:41
А ещё возмущались, что Россия не хочет рыбу после слива воды с Фукусимы брать. Кушайте, кушайте, у Вас еще не то появляется начнёт.(((
В Японии беспокоятся из-за роста случаев заболевания синдромом стрептококкового токсического шока
Шава на Коммунистической
13:41
Ждём ответный ход шешуна, примотать ардуинку с экраном с деревянному сральнику системы "очко". Для автоматической жопомойки и анализатора состава гомна.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
ExtenZ
13:33
дроны сделай Xимбаль, там 142% $$
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Chesh1re_Cat
13:27
Даже если палас сделает норм аккумулятор, то этого будет мало для покупки. 7pro был последним достойным внимания.
OnePlus обещает представить новую технологию аккумуляторов для мобильных устройств
OgoGoLog
13:25
Ну сетка налила воды, по факту не ответив на вопрос. Вы трансукропы на прямые вопросы так же отвечаете.
После ответа "Алисы" о принадлежности Крыма, в "Яндекс" могут провести прокурорскую проверку
OgoGoLog
13:21
Да, Киевской Народной Республике быть!!!
После ответа "Алисы" о принадлежности Крыма, в "Яндекс" могут провести прокурорскую проверку
OgoGoLog
13:17
"его контролирует Украина" "Пока" контролирует. В предложении о начале переговоров от РФ всё о Херсоне сказано. Иначе "до последнего украинца", а там уже никому кроме РФ Херсон и не будет нужен. "Кто ...
После ответа "Алисы" о принадлежности Крыма, в "Яндекс" могут провести прокурорскую проверку
Nvidia&Intel Hater
13:15
Фотки тебя с пидаром тарментом везде где ток ты клюв свой будешь петушара опущенная разевать будешь,будут появлятся.хер ты в покое теперь жить будешь чмо.Я не пожалею времени и с десятка логинов тебя ...
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем