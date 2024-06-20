Как и в предыдущие разы, этот удар был ударом возмездия.

Беда нынешнего руководства Украины и, как следствие, трагедия Украины в целом заключается в политической неспособности этого руководства выйти из вредного для страны образа и прекратить заведомо тщетные попытки «огрызаться». Так, преследуя цель PR-«побед», официальный Киев отдаёт приказы на нанесение ударов по объектам топливно-энергетического комплекса России. То ли на киевском политическом руководстве висит «дебафф» на неполучение опыта, то ли громкие заголовки для него важнее последствий для государства, но остановиться Украина никак не может, в результате чего России приходится раз за разом наносить групповые и массированные удары возмездия в назидание за осуществляемые Киевом нарушения международного права.

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Вот и сегодня ночью вооружёнными силами России был нанесён групповой удар возмездия по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружений и военной техники. Как отметило Минобороны России, цели удара были достигнуты: назначенные объекты были поражены.

По всей видимости, это далеко не последний такой удар: параллельно с осуществлением российского группового удара производился удар ВСУ по российскому топливно-энергетическому комплексу. Сообщается, что в его результате возникли пожары на двух нефтебазах в двух южных регионах России, а подстанция в Энергодаре (Запорожская область) была уничтожена до несовместимого с восстановлением уровня. Всё это является наглядным свидетельством того, что официальному Киеву совершенно безразлична судьба энергетики Украины. В противном случае террористические с точки зрения международного права атаки по российским объектам бы уже давным-давно не производились, ведь последствия от российских ударов возмездия на несколько порядков превосходят последствия от условной сгоревшей цистерны с нефтью.

Как Украина впоследствии будет со всем этим справляться, совершенно непонятно: украинские чиновники уже сейчас предупреждают о том, что жить в условиях веерных отключений придётся несколько лет, и это российская кампания по обесточиванию страны ещё не завершилась, а Киев постоянно даёт всё новые и новые поводы для закрепления результата.