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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ЕК заявила, что очередной пакет антироссийских рестрикций затронет энергетический сектор
Европейский, естественно. Но это уже осталось за кадром.

Мудрые люди говорят: постоянное повторение одного и того же действия в надежде на иной результат этого действия — есть не что иное, как проявление безумия. Вероятно, в Еврокомиссии этой прописной истины либо не слышали, чему мы, учитывая уровень компетентности функционеров Евросоюза, совершенно не удивлены, либо не способны делать выводы из собственных ошибок, что, учитывая указанную проблему с уровнем подготовки европейских «элит», тоже вполне закономерно. Казалось бы, какие выводы надо сделать, если перед ЕС имеется статистика тринадцати незаконных односторонних пакетов рестрикций («санкций») против России, которые не привели к желаемому для ЕС результату? Правильно: надо менять подход и в экстренном порядке мириться с Россией, выплачивая ей компенсацию за все ранее принятые незаконные ограничения.

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Но это, как вы уже поняли по заголовку данного материала, не европейский подход. Там приняли решение заниматься повторением предыдущих действий в надежде на изменение их результата. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала согласованный постпредами ЕС четырнадцатый пакет антироссийских ограничений, заявив, что он затронет российский энергетический сектор, банковские услуги и осложнит доступ РФ к «ключевым» технологиям.

По словам фон дер Ляйен, этот пакет рестрикций затронет российский теневой флот и зарубежную теневую банковскую сеть. Очевидно, что в первую очередь это будет происходить посредством введения вторичных рестрикций против компаний стран глобального Юга, ведущих торговлю с РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий урегулирования украинского кризиса обязано стать полное снятие всех незаконных антироссийских «санкций». Иными словами, если Евросоюз хочет жить в мире и спокойствии, то четырнадцать пакетов рестрикций придётся не только полностью снять, но и заплатить России компенсацию за нанесённый этими действиями ущерб. Напоминаем, что между Россией и коллективным Западом нет вооружённого конфликта, поэтому в такой ситуации любые односторонние ограничения являются не только незаконными, но и абсолютно необоснованными. Впрочем, про закон и порядок в военно-политическом блоке, у которого вместо закона и порядка некие неписаные «правила», даже и слушать не хотят. Но нравится или не нравится, а придётся.

#россия #политика #санкции #евросоюз
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