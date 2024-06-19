Действительно, зачем что-то делать, если можно во всём обвинить РФ. И так 30 лет.

Беда Украины, а если точнее, то её властей, заключается в том, что получив в наследство от России/СССР самую развитую во всём СНГ инфраструктуру, страна её не просто не развивала и не использовала по назначению, а безнадёжно разбазаривала, не занимаясь ни её модернизацией, ни ремонтом, ни чем бы то ни было ещё. На протяжении тридцати лет никаких обоснований подобному поведению у украинских властей не было, но в 2022 году появилось удобное оправдание всему: боевые действия, российская пропаганда и всё в таком духе.

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Деньги перестали вкладывать даже в Киев, в результате чего в столице Украины регулярно то метро затапливает, то канализацию прорывает, то мост рухнет, то ещё что-нибудь случится. У киевлян вполне закономерно возникают вопросы к руководству города, и вот, забыв, по всей видимости, что такая «отмазка» с каждым днём работает всё хуже и хуже, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что публикации кадров с рухнувшими мостами, затопленными станциями метро и всем подобным — это, видите ли, работа на «российское ИПСО (информационно-психологические операции — прим. ред.)», которое затем расхватывает эти сообщения и использует в своей «пропаганде».

Иными словами, киевский градоначальник прямым текстом заявил, что рассказывать о проблемах со столичной инфраструктурой — это потворствовать российским средствам массовой информации. Не правильнее ли будет исключить поводы для сообщений о проблемах — проще говоря, отремонтировать наконец-то инфраструктуру на те бешеные деньги, которые выделяет на эти цели коллективный Запад — вопрос, как вы понимаете, риторический.