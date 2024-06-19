Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» разработал суперсплавы для судовых газотурбинных двигателей
Дело нужное: без морских газотурбинных двигателей никакое судостроение немыслимо.

Поскольку в России в отсутствие альтернатив должно активно развиваться гражданское судостроение, то и смежные отрасли оно за собой неизбежно потянет. В частности, такую серьёзную и важную отрасль, как двигателестроение. Сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что инженеры входящей в её состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) разработали два жаропрочных коррозионностойких сплава, из которых будут создаваться лопатки судовых газотурбинных двигателей.

реклама

Согласно комментарию «Ростеха», эти «супернадёжные» и «уникальные» сплавы способны выдерживать температуру до 1000 градусов по шкале Цельсия, а также устойчивы к агрессивной морской среде.

Испытания сплавов уже пройдены: они допущены для применения в газотурбинных двигателях, предназначенных для применения на море. Сплавы будут применяться как для создания новых двигателей, так и для модернизации уже существующих.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #машиностроение #судостроение #двигателестроение
1
Показать комментарии (1)
Доля расчётов в нацвалютах между Россией и Вьетнамом достигла 60 %
Кличко обвинил СМИ, сообщающие о проблемах с киевской инфраструктурой, в работе на Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
194
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
157
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
14

Сейчас обсуждают

ev_ruso
21:59
А вот мне непонятен этот язык элочки щукиной, это из разряда когда детсадовец матюги повторяет к месту и не к месту, а однако вообще анекдотами про чукчу
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
21:58
Правильные советы даешь..итог их конечно предсказуем будет ,но то и хорошо
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
21:56
Его системник бесценен потому как нет аналогов, поэтому без лобзика никак
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ark-bak
21:55
Хн77тюр например, никелевые сплавы с интерметаллидным упрочнением. Ещё при союзе разработали. Вот если бы они никель заменили дешёвым марганцем...
«Ростех» разработал суперсплавы для судовых газотурбинных двигателей
ark-bak
21:50
У меня есть адаптер питания с регулировкой выходного напряжения и горой штекеров. Стоит копейки. Зачем рисковать системным блоком? Нечем запитать копеечную ардуину? За находчивость пять, но вот практи...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
John Doe
21:41
А как ты мать к корпусу прокручиваешь? Сфотай корпус, где мать стояла. А то твое "плата же к корпусу прикручивается" и корпус током бьётся
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
DeathWish
21:41
Хм... С современными встройками "офисные затычки" не нужны, другое дело на ретромашину из времен, когда адекватных встроек еще не было - тогда да. Вот мое "творчество", когда родной вентиль на охладе ...
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
Максим Сидоров
21:28
пусть 4070, сути не меняет
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Red Line
21:21
НАТО об этом знает?)
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Василий Курочкин
21:21
Это военка. Там можно. На это денег всегда дадут.
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем