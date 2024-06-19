Дело нужное: без морских газотурбинных двигателей никакое судостроение немыслимо.

Поскольку в России в отсутствие альтернатив должно активно развиваться гражданское судостроение, то и смежные отрасли оно за собой неизбежно потянет. В частности, такую серьёзную и важную отрасль, как двигателестроение. Сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что инженеры входящей в её состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) разработали два жаропрочных коррозионностойких сплава, из которых будут создаваться лопатки судовых газотурбинных двигателей.

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Согласно комментарию «Ростеха», эти «супернадёжные» и «уникальные» сплавы способны выдерживать температуру до 1000 градусов по шкале Цельсия, а также устойчивы к агрессивной морской среде.

Испытания сплавов уже пройдены: они допущены для применения в газотурбинных двигателях, предназначенных для применения на море. Сплавы будут применяться как для создания новых двигателей, так и для модернизации уже существующих.