Централизованного электроснабжения в городе, по всей видимости, не будет минимум несколько лет.

Ключевая трагедия текущего украинского кризиса заключается в том, что за выходки Киева расплачиваться приходится простым гражданам Украины. Так, например, официальный Киев не мог удержаться от PR-«побед» с обстрелами российской территории и российского топливно-энергетического комплекса, в результате получил (и ещё будет получать) серию массированных и групповых ударов ВС РФ по объектам своей энергетики. Итог: Украина каждый день живёт в условиях постоянных отключений электричества, и никаких перспектив в данном аспекте, как и в большинстве других аспектов, у государства нет.

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В Харьковской области, например, ситуация особенно тяжёлая: в регионе была полностью выбита собственная генерация, в результате чего она запитывается от соседних регионов, которым тоже может не хватать энергии. Дошло до того, что глава местной Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал харьковчан позаботиться о собственной энергонезависимости.

Проще говоря, глава Харьковской ОВА предельно понятным языком объяснил, что улучшения ситуации с энергоснабжением региона (и страны в целом, давайте быть реалистами) не просматривается не то что в кратко-, а даже в среднесрочной перспективе. Каким образом жители Харькова должны обеспечивать себе энергонезависимость, не вполне понятно: генераторы в квартиры особо не поставишь, дрова тоже брать неоткуда, на аккумуляторах с инверторами тоже долго не просидишь.

По разным подсчётам, проблемы с энергоснабжением на Украине будут продолжаться ещё много лет даже после окончания боевых действий: собственных возможностей для восстановления системы у Киева нет и вряд ли теперь уже будут, Россия будет восстанавливать только те регионы, которые официально (на уровне ООН) отойдут к ней, на Запад надеяться тоже бессмысленно. Ситуация для регионов, которые постфактум юридически останутся Украиной, крайне мрачная во всех смыслах этого слова.