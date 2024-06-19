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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Харькове жителей призвали позаботиться о собственной энергонезависимости
Централизованного электроснабжения в городе, по всей видимости, не будет минимум несколько лет.

Ключевая трагедия текущего украинского кризиса заключается в том, что за выходки Киева расплачиваться приходится простым гражданам Украины. Так, например, официальный Киев не мог удержаться от PR-«побед» с обстрелами российской территории и российского топливно-энергетического комплекса, в результате получил (и ещё будет получать) серию массированных и групповых ударов ВС РФ по объектам своей энергетики. Итог: Украина каждый день живёт в условиях постоянных отключений электричества, и никаких перспектив в данном аспекте, как и в большинстве других аспектов, у государства нет.

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В Харьковской области, например, ситуация особенно тяжёлая: в регионе была полностью выбита собственная генерация, в результате чего она запитывается от соседних регионов, которым тоже может не хватать энергии. Дошло до того, что глава местной Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал харьковчан позаботиться о собственной энергонезависимости.

Проще говоря, глава Харьковской ОВА предельно понятным языком объяснил, что улучшения ситуации с энергоснабжением региона (и страны в целом, давайте быть реалистами) не просматривается не то что в кратко-, а даже в среднесрочной перспективе. Каким образом жители Харькова должны обеспечивать себе энергонезависимость, не вполне понятно: генераторы в квартиры особо не поставишь, дрова тоже брать неоткуда, на аккумуляторах с инверторами тоже долго не просидишь.

По разным подсчётам, проблемы с энергоснабжением на Украине будут продолжаться ещё много лет даже после окончания боевых действий: собственных возможностей для восстановления системы у Киева нет и вряд ли теперь уже будут, Россия будет восстанавливать только те регионы, которые официально (на уровне ООН) отойдут к ней, на Запад надеяться тоже бессмысленно. Ситуация для регионов, которые постфактум юридически останутся Украиной, крайне мрачная во всех смыслах этого слова.

#украина #политика #боевые действия #энергетика
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glavhyilo
21:02
харьков штурмовать не будут,его просто в блокаду посадят,до полной кондиции.
В Харькове жителей призвали позаботиться о собственной энергонезависимости
Вадим Андриевский
20:59
В воздухе никак не собьет - маневрености нет. Ты хоть статью прочитай о чем речь.путриот.
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Вадим Андриевский
20:58
А унитазы умеете уже делать ? Ахахах. Нет.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Вадим Андриевский
20:56
Ахах вернулись . Только в впк по оф данным недостающих рук 160 тыс чел . И это не высокого ума специальности. Путриоты как всегда транслируют телевизор.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Китя
20:56
У тебя мамка должна быть на гарантий 36 мес неси её в ДНС. и это не прогар. а когда устанавливал мамку елозил мать и поцарапал о посадочные места. но лучше эти места покрыть лаком.
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Вадим Андриевский
20:53
Очередные пугалки от путриотов.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Леон Геворкян
20:53
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Майкопское Честное
20:52
Плохо видно, но похоже там всё в тараканьих какашках.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
20:51
да у меня по осени она была -это ужас.так же с днс
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
REY_B_
20:48
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