Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия начала подготовку к приостановке участия в ПА ОБСЕ
Смысла в участии и, главное, в финансировании этой структуры даже меньше, чем никакого. Чистый минус.

Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для России давным-давно утратила какой бы то ни было смысл: структура полностью подотчётна коллективному Западу и, как следствие, не обладает беспристрастностью и независимостью. По целому ряду причин участие России в ПА ОБСЕ полностью лишено смысла, и вот, сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить документ о приостановке участия России в данной организации.

реклама

По словам Володина, позиция России понятна и открыта: финансировать «шабаш», слабо сочетающийся с понятием парламентской структуры, Москва не намерена.

Проще говоря, либо ПА ОБСЕ начинает работать как самостоятельный наднациональный орган, а не исполнитель воли заокеанского куратора, либо Россия приостанавливает в нём участие на неопределённый срок.

Несколькими днями ранее пресс-служба МИД Румынии, в столице которой пройдёт ежегодная сессия ПА ОБСЕ, заявила, что российская делегация к участию в заседании допущена не будет из-за «ситуации на Украине». При чём тут Украина, при чём тут какая-то на ней ситуация — всё это вопросы совершенно другого порядка. По сути, страна-хозяйка мероприятия отказывает стране-члену ПА ОБСЕ в участии. В этой связи абсолютно очевидно, что дальнейшее участие РФ в данном политизированном междусобойчике совершенно бессмысленно. Что до Румынии, то время воспитания официального Бухареста ещё наступит.

#россия #политика
+
Написать комментарий (0)
В России скоро начнутся госиспытания новейшего бронетранспортёра-амфибии БТ-3Ф
МИД РФ опроверг заявление Швейцарии о «регулярных контактах» с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
15
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
133
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
53
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
35
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2

Сейчас обсуждают

Блейд
18:09
Когда от сети выключаю, и снова в розетку включаю, комп запускается с кнопки. Что-то БП В защиту уводит.... Вот только что, или БП сам себя
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
vl
18:09
об этом он ещё напишет цикл статей, по каждой железке )
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:09
еще кнопка может сломятся.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:08
С питанием ничего делать не надо. батарейку вытащи и по умолчанию запусти.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Alex Z
18:06
кишка тонка у тебя, кстати готовься к могилизации чепушило, зеля вас всех в окопы загонит где бы не отсиживался трусишка
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Блейд
18:05
А это как? Ну процессор у меня новый, ryzen 7 5700x3D, до этого был ryzen 5 5600x. я изначально думал то что проблема в процессоре, но ни фига. Или ты имеешь в виду зафиксировать напряжение 1.25 в? Да...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Матвей Максимов
18:02
Ну, когда я в последний раз пытался по пользоваться виндой, она после установки использовала порядка 3.5 Гб.
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
vl
18:02
напряжение питания процессора фиксированное?
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:01
Контакт или блок тебе вроде до этого писал это 100%
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
17:58
в диспетчер задач зайди позорь процесс который нагружает систему это самый простой способ. Потом гуглишь процесс который сильно грузит проц, память, диск. Если гугл пишет нужный процесс оставляешь. Ес...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем