Смысла в участии и, главное, в финансировании этой структуры даже меньше, чем никакого. Чистый минус.

Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для России давным-давно утратила какой бы то ни было смысл: структура полностью подотчётна коллективному Западу и, как следствие, не обладает беспристрастностью и независимостью. По целому ряду причин участие России в ПА ОБСЕ полностью лишено смысла, и вот, сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить документ о приостановке участия России в данной организации.

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По словам Володина, позиция России понятна и открыта: финансировать «шабаш», слабо сочетающийся с понятием парламентской структуры, Москва не намерена.

Проще говоря, либо ПА ОБСЕ начинает работать как самостоятельный наднациональный орган, а не исполнитель воли заокеанского куратора, либо Россия приостанавливает в нём участие на неопределённый срок.

Несколькими днями ранее пресс-служба МИД Румынии, в столице которой пройдёт ежегодная сессия ПА ОБСЕ, заявила, что российская делегация к участию в заседании допущена не будет из-за «ситуации на Украине». При чём тут Украина, при чём тут какая-то на ней ситуация — всё это вопросы совершенно другого порядка. По сути, страна-хозяйка мероприятия отказывает стране-члену ПА ОБСЕ в участии. В этой связи абсолютно очевидно, что дальнейшее участие РФ в данном политизированном междусобойчике совершенно бессмысленно. Что до Румынии, то время воспитания официального Бухареста ещё наступит.