Это важно для отдалённых регионов РФ.

На территории Сибири грядёт значительное нововведение в сфере железнодорожного транспорта: уже в текущем году на Западно-Сибирской железной дороге планируется открытие первых двух модульных вокзалов. Об этом объявили в рамках XI Международного Сибирского транспортного форума, проходящего в Новосибирске. Структурное развитие железнодорожной сети предполагает размещение новых объектов на станциях Матвеевка и разъезде Иня в Новосибирской области.

реклама

Как стало известно из выступления Николая Понурова, начальника дирекции Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств (РЖД), подобные вокзалы призваны удовлетворить возросший запрос на качественные транспортные услуги в регионе. «Разъезд Иня, например, ежедневно обслуживает поток в 2,5 тысячи человек, что делает необходимым внедрение новых, более эффективных решений в сфере обслуживания пассажиров», — подчеркнул Понуров.

Особое внимание заслуживает технология создания модульных вокзалов, которые отличаются быстротой монтажа и возможностью перехода в режим автономной работы. «Срок сборки одного такого объекта не превышает четыре дня. Преимущество модульности заключается также в том, что вокзалы могут быть установлены в любых, даже самых удалённых уголках нашей страны, где возвести традиционное здание затруднительно», — отметил представитель РЖД. Срок эксплуатации данных конструкций превышает 50 лет, благодаря чему можно говорить о долгосрочной перспективе их использования.

Это амбициозное начинание вписывается в более широкие планы РЖД, направленные на модернизацию и расширение железнодорожной инфраструктуры на территории Российской Федерации. В начале 2024 года Олег Белозеров, глава РЖД, анонсировал строительство 15 модульных железнодорожных вокзалов по всей стране. Эти меры представляют из себя стратегический ответ на возрастающие потребности населения и экономики в качественных и доступных транспортных услугах.

Текущий Сибирский транспортный форум, собравший участников со всей страны, находится на передовой обсуждения ключевых вопросов инфраструктуры, безопасности и инноваций в сфере транспорта. Разработка беспилотных технологий, цифровая трансформация, строительство новых дорог, а также развитие внутреннего водного и авиационного транспорта стоят на повестке дня форума.