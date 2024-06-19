Образцу предстоит пройти трудные испытания. Но по-другому никак.

Самый современный российский бронетранспортёр-амфибия БТ-3Ф переходит к государственным испытаниям. Об этом сегодня сообщила госкорпорация «Ростех», объединяющая в себе практически весь российский оборонно-промышленный комплекс. Непосредственно испытания должны начаться в ближайшее время, и в их рамках БТ-3Ф придётся пройти сквозь сушу, воду и целый ряд климатических зон. Только после этого боевая машина может считаться испытанной и готовой к принятию на вооружение.

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БТ-3Ф создан на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Машина может перевозить четырнадцать человек, из которых 2 члена экипажа и 12 полностью экипированных бойцов в десантном отсеке. Оснащается боевым модулем с крупнокалиберным пулемётом и подразумевает установку различных систем защиты.

Выпускается на Курганмашзаводе, входящем в холдинг «Высокоточные комплексы». Разработан Специальным конструкторским бюро машиностроения.