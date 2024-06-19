Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
Компании подписали соответствующее соглашение о намерениях.

Соглашение между «КАМАЗом» и Segezha Group, двумя ведущими компаниями в своих отраслях, стало значительным шагом к развитию отечественного лесозаготовительного машиностроения. Сотрудничество нацелено на создание и внедрение инновационного лесозаготовительного оборудования, способного заменить аналоги, которые ранее поставлялись из-за границы.

реклама

Основные аспекты сотрудничества:

  • Научно-исследовательская и конструкторская работа (НИОКР): Соглашение предусматривает тесное взаимодействие в области исследований и разработок, что должно привести к созданию энергоэффективной и экологически чистой лесозаготовительной техники, использующей цифровые технологии для оптимизации рабочих процессов.
  • Тестирование и доработка техники: Первые образцы лесозаготовительного оборудования, а именно харвестер КАМАЗ-1010 и форвардер КАМАЗ-1011, уже проходят испытания на территории Республики Карелия. Этот этап включает в себя выявление и корректировку возможных недостатков, а также улучшение характеристик на основе полученных данных.
  • Поставки и сервисное обслуживание: Одной из ключевых задач сотрудничества является обеспечение надёжных поставок и качественного сервиса для российских лесозаготовительных предприятий. Обе стороны стремятся к созданию устойчивой сети сервисных центров, способных обеспечивать быструю и эффективную поддержку конечных пользователей.

Также в рамках заключённого соглашения были оглашены следующие общие цели и ожидания:

  • «КАМАЗ», обладая мощностями и опытом в разработке специализированной техники, рассматривает сотрудничество с Segezha Group как возможность для расширения своего ассортимента и укрепления позиций на рынке. Со своей стороны, Segezha Group, будучи одним из лидеров лесопромышленного сектора, заинтересована в обеспечении отечественных лесозаготовителей эффективным и доступным оборудованием.
  • Обе компании выражают уверенность, что совместная работа позволит не только сократить зависимость лесопромышленности от импортной техники, но и стимулировать развитие отечественных технологий в этой области, создавая продукцию, которая будет соответствовать мировым стандартам качества и эффективности.

Важность этой инициативы трудно переоценить в контексте нынешних экономических условий и потребностей российской лесопромышленности в надежном, эффективном и современном оборудовании.

#промышленность #сделано в рф #камаз #лесовоз
1
Показать комментарии (1)
В России скоро начнутся госиспытания новейшего бронетранспортёра-амфибии БТ-3Ф
В Самарской области до 2027 построят крупный завод металлических конструкций
В Сибири до конца 2024 года появятся два модульных железнодорожных вокзала — на сборку каждого требуется всего четыре дня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
15
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
95
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
94
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
52
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
34
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2

Сейчас обсуждают

Блейд
17:28
Да и хрен на нее, новую куплю.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Dimon1996
17:28
А чего они так мелко копают? Что это такое - лишать водительских прав после 70-ти. Запретить вообще жить после 70 лет!
В России предложили ужесточить медкомиссию и запретить людям старше 70 лет получать права
Артём Николаев
17:28
Я по Сегеже диплом писал) Есть чем заменить или как хотя бы обслуживать БМ-11 производства Voith (немцы)? Что, собственно, кормит весь концерн, они же не тупо брёвна продают. А автомобильчики это как ...
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
Dimon1996
17:25
Вы так глубоко и подробно во всех этих странностях разбираетесь....
В России предложили ужесточить медкомиссию и запретить людям старше 70 лет получать права
Алексей Баев
17:25
Очень странные данные в атомик херт, как будто с потолка взяты, я правда в 1080 играл, но фпс явно намного выше 60 был, около 75 где то. Не верится, что в 2к сильные прям просадки.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Мимо
17:22
Оставь детские поговорки детям. "Вообщем, главный петух оверлохерсов выявлен." - а в этом ты прав. Выявлен. Это ты. Если следовать твоей же концепции. И твоё воображение "тебя дерут в задницу прямо п...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Алексей Баев
17:22
Вот вот, тоже почти 3 года сижу на 3070, менять на 4070 не вижу смысла, прибавка максимум 30% фпс. Жду 5-ю серию же форсов и там буду делать выбор, но это не точно)
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Китя
17:20
Зря ацетоном. надо было спиртом можешь вообще перестать работать, так как ацетон разрушает лак на мат плате. походу после такой процедуры мать под замену.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
AleksK
17:20
Ну и отлично же. Главное координаты не забудьте сказать.
В Белом доме заявили, что переданные Киеву истребители F-16 будут размещаться на территории Украины
Алексей Баев
17:18
В Alan wake 2 и одни из нас на максимальных настройках сколько фпс? Нет проблем понятие относительное, для кого то 30-40 фпс это тянет..
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем