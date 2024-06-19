Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Самарской области до 2027 построят крупный завод металлических конструкций
Предприятие будет размещено на территории логистического парка «Преображенка-2».

На территории логистического парка «Преображенка-2», с привлечением инвестиций в размере свыше 211 млн рублей, будет построен завод металлических конструкций. Развёртывание проекта запланировано на период до 2027 года и будет включать три основных этапа. Помимо производственных помещений, предусмотрены также площадки для складирования готовой продукции и сырья. Создание такого предприятия позволит обеспечить работой 40 человек.

реклама

Дмитрий Богданов, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области, упомянул о значительном вкладе индустриальных и логистических парков в экономику региона. На данный момент инвесторы вложили более 54 млрд рублей в данный сегмент и создали свыше 10 тыс. рабочих мест. Парки оснащены необходимой инфраструктурой и предлагают налоговые льготы и поддержку на всех этапах реализации проектов.

В Самарской области активно функционируют три государственных индустриальных парка и два логистических, а также ведётся разработка промпарка «Самара». Планы на будущее включают создание завода конвейерных подшипников, производства корпусной мебели и других производственных объектов.

Агентство по привлечению инвестиций области предоставляет полноценное содействие инвесторам, включая консультационную помощь, поддержку в подборе земельных участков и актуальных способов господдержки. Условия для бизнеса улучшаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Параллельно с этим, группа компаний «Элемент» планирует начать серийный выпуск компонентов для станций связи 4G и 5G уже в 2025 году, о чём мы писали в предыдущей новости. Это станет важным шагом для укрепления позиций компании на рынке высокотехнологичной электроники. В ассортимент войдут изделия, критические для современной коммуникационной индустрии, в том числе радиомодули для передачи данных.

#промышленность #инвестиции #сделано в рф #заводы
+
Написать комментарий (0)
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
«Группа ГМС» инвестирует 11,9 млрд рублей в строительство комплекса по испытаниям сверхмощных компрессоров для сжижения природного газа
Группа компаний «Элемент» начнёт серийное производство комплектующих для базовых станций 4G и 5G уже в 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
40
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
89
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
13
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
23
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
95
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
52
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
34

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
15:59
Кстати я нашел Андрея Цымбала на Linkedln Беларусь.там скуфидон типовой,уж этот не этот не знаю.работу ищет -сварщика -монтажника трубопроводов
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Колючка
15:58
да, так хоть вместе деградировать будете
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Колючка
15:58
так он притворялся слепым
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Артём Николаев
15:54
Угу
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Артём Николаев
15:54
Это был сарказм если что. А работать нужда заставляет. Просто так мне никто ни копейки не платит.
В России предложили ужесточить медкомиссию и запретить людям старше 70 лет получать права
Такой то
15:54
свинке завидно?
США приступили к выводу своих войск из Нигера
Malfoi
15:54
Кинжалы уже перехватывают. Технологии есть у США, НАТО и Китая. Чтобы поразить цель, нужно три волны. Сложно, но реально и безумно дорого. Такую цену могут заплатить лишь США и Китай.
Эксперт Циглер: Гиперзвуковая ракета ВС РФ долетит до Берлина за 5 минут
Артём Николаев
15:51
Сопоставимо с Россией, 500-700 тыс чел в год, при также сопоставимой численности. Это при том, что Россия раздаёт паспорта легиону иностранных специалистов, которые как кролики клепают новых граждан. ...
В России предложили ужесточить медкомиссию и запретить людям старше 70 лет получать права
шоколадный петя
15:51
Да точно согласен на все 100%
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
15:50
да да да .2200 оборотов это конечно бесшумно.само собой.ты мало того что слепой -еще и глухой как тетерев,но суть не в том -как ты заливал что любишь тишину и у тебя ну макс 1400 оборотов .ага ага -и ...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем