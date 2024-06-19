Предприятие будет размещено на территории логистического парка «Преображенка-2».

На территории логистического парка «Преображенка-2», с привлечением инвестиций в размере свыше 211 млн рублей, будет построен завод металлических конструкций. Развёртывание проекта запланировано на период до 2027 года и будет включать три основных этапа. Помимо производственных помещений, предусмотрены также площадки для складирования готовой продукции и сырья. Создание такого предприятия позволит обеспечить работой 40 человек.

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Дмитрий Богданов, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области, упомянул о значительном вкладе индустриальных и логистических парков в экономику региона. На данный момент инвесторы вложили более 54 млрд рублей в данный сегмент и создали свыше 10 тыс. рабочих мест. Парки оснащены необходимой инфраструктурой и предлагают налоговые льготы и поддержку на всех этапах реализации проектов.

В Самарской области активно функционируют три государственных индустриальных парка и два логистических, а также ведётся разработка промпарка «Самара». Планы на будущее включают создание завода конвейерных подшипников, производства корпусной мебели и других производственных объектов.

Агентство по привлечению инвестиций области предоставляет полноценное содействие инвесторам, включая консультационную помощь, поддержку в подборе земельных участков и актуальных способов господдержки. Условия для бизнеса улучшаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Параллельно с этим, группа компаний «Элемент» планирует начать серийный выпуск компонентов для станций связи 4G и 5G уже в 2025 году, о чём мы писали в предыдущей новости. Это станет важным шагом для укрепления позиций компании на рынке высокотехнологичной электроники. В ассортимент войдут изделия, критические для современной коммуникационной индустрии, в том числе радиомодули для передачи данных.