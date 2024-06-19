То, что давным-давно требовалось сделать.

Когда стало известно о том, что президент России Владимир Путин с государственным визитом посетит Северную Корею, чего не случалось с 2000 года ещё в период руководства КНДР Ким Чен Иром, предельно очевидным стал тот факт, что в результате этого визита между государствами будет заключено что-то серьёзное и важное. Предположение полностью подтвердилось и оправдалось: сегодня главы России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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Как следует из самого названия этого договора, он затрагивает все сферы двусторонних отношений между государствами: образование, медицину, продовольствие, сотрудничество в военно-технической сфере, обмен опытом в ряде отраслей, взаимные инвестиции, и многое-многое другое.

Существует в этом договоре и один крайне важный пункт: оказание помощи при агрессии против одного из участников договора. Иными словами, договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР можно также трактовать как оборонительный союз. Но об этом мы ещё напишем отдельно.

Понятно, что от данного договора выигрывает именно Северная Корея. Что до России, то Москва увеличивает влияние в регионе, что полностью укладывается в сверхдержавную геополитическую «игру», которая сейчас ведётся с Соединёнными Штатами. Многие могут счесть происходящее возобновлением Холодной войны, но политологи наверняка справедливо отметят, что первая Холодная война никуда не уходила, а лишь на крайне непродолжительное время затихала — и то, исключительно за счёт односторонних бесконечных уступок со стороны России 1990-х и начала 2000-х.