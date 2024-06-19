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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Группа компаний «Элемент» начнёт серийное производство комплектующих для базовых станций 4G и 5G уже в 2025 году
Важные договорённости с основными российскими сотовыми операторами достигнуты.

Группа компаний «Элемент» объявила о планах начать серийное выпуск комплектующих для базовых станций 4G и 5G уже в 2025 году. Данный шаг позволит компании занять весомое место на рынке высокотехнологичных электронных компонентов, куда входят СВЧ-транзисторы, навигационные микросхемы, корпуса и специализированные процессоры связи, а также радиомодули, предназначенные для приёма и передачи радиосигналов.

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По информации, полученной изданием «Ведомости», «Элемент» уже достиг договоренностей с одним из основных российских сотовых операторов о запуске контрактного производства электронной компонентной базы. При этом, представитель «Элемента», не подтверждая данную информацию напрямую, сообщил о ведении активных переговоров с другими крупными операторами как федерального, так и регионального уровней.

Производственные мощности планируется разместить на территории нескольких заводов входящих в структуру ГК в различных регионах страны. Основной центр разработки модулей будет находиться в Томском государственном университете, с которым ГК «Элемент» заключила соглашение об учреждении научно-производственного кластера.

Дополнительно, в июне 2024 года, Томская область объявила о заключении соглашения с «Элементом» касательно совместного развития производства радиомодулей. Это предполагает комплексные работы по исследованию, разработке, производству и продвижению радиомодулей, предназначенных для использования в базовых станциях связи. Новый производственный комплекс развернется в Томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа.

Аналитические данные, предоставленные российским аудитором Kept (ранее известным как KPMG в России), предвещают почти трёхкратный рост российского рынка производства модулей и компонентов для базовых станций — с 530 млрд до 1,4 трлн рублей к 2030 году.

В сфере разработки и производства базовых станций в России активно работают такие компании как «Иртея» (подразделение МТС), Yadro, «Булат», а также «Спектр» — дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех», занимающееся созданием телекоммуникационного оборудования современных стандартов связи 4G и 5G. Основными заказчиками являются большие сотовые операторы вроде МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2, которые на текущий момент предпочитают оборудование зарубежных производителей, таких как Nokia, Ericsson и Huawei.

Напомним, что в декабре 2022 года значимые игроки российского сотового рынка заключили форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на общую сумму свыше 100 млрд руб., предусматривающие поставку 75 000 станций к 2030 году. Заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Ким уточнил, что введение в эксплуатацию российского телекомоборудования начнется в 2025 году, а к 2028 году планируется полный переход на использование отечественных базовых станций.

#5g #сделано в рф #4g
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