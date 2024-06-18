Судя по уровню визита, обсуждаться будет масса важнейших вопросов двустороннего сотрудничества вкупе с вопросами глобального характера.

О том, что 18 июня состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею, пресс-служба Кремля сообщила вчера. И вот, несколько минут назад самолёт главы государства приземлился в аэропорту Пхеньяна, где Путина встретил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

реклама

Какие вопросы двустороннего сотрудничества и глобальной повестки будут обсуждаться между главами государств, пока не уточняется, но учитывая уровень визита, период, в который он совершается, а также общую напряжённость в мире, можно предположить, что визит носит исторически важный характер.

Необходимо помнить, что в первый и последний раз Путин был в Северной Корее с визитом аж 24 года назад — в 2000 году в самом начале своей президентской карьеры. Тогда ещё лидером КНДР был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына, а отношения Москвы и Пхеньяна только начали налаживаться после периода охлаждения в результате распада СССР и унизительных для России уступок коллективному Западу, в том числе и в вопросе согласия на введение против Северной Кореи официальных санкций Совбеза ООН. Вероятно, в рамках текущего визита будет обсуждаться вопрос снятия с КНДР санкций ООН, ну или, как минимум, Россия демонстративно в одностороннем порядке перестанет исполнять этот не имеющий никакого смысла санкционный режим.