Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Тамбовский «Электроприбор» откроет первый в регионе корпоративный класс для обучения будущих инженеров
Конкурсный отбор и современное оборудование прилагаются.

Завод «Электроприбор», интегрированный в структуру концерна «Радиоэлектронные технологии» и расположенный в Тамбове, инициирует открытие первого в регионе корпоративного класса для обучения будущих инженеров и специалистов новой формации. Данная образовательная инициатива будет реализована на базе школы №3, входящей в состав новообразованного «Центра профнавигации и развития карьеры». Строительство учебного заведения подходит к завершению.

реклама

Основной акцент в обучении, которое будет предложено в так называемом «ЭП-классе», сделан на углубленное изучение математики, физики, информатики и робототехники, что соответствует высоким стандартам качества общего образования. Для учеников, начиная с пятого класса, будет организован конкурсный отбор, целью которого является предоставление возможности заложить прочную профессиональную базу с детства. Образовательный процесс привлекает к участию опытных инженеров и конструкторов завода, что обеспечивает его практическую направленность и актуальность.

Помимо углубленной подготовки, «ЭП-класс» поставил перед собой цель ориентировать учащихся на получение высшего инженерного образования в сферах приборостроения и радиоэлектроники. Это станет фундаментом для формирования устойчивого кадрового резерва, способствующего притоку молодых и подготовленных специалистов на предприятие.

Завод вкладывает средства в обеспечение класса современными образовательными наборами для робототехники и программирования, сборными конструкторами, 3D-принтером и другим оборудованием, необходимым для качественного обучения. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 2 млн рублей.

Генеральный директор завода Алексей Слугин указывает на значимость образовательных проектов для «Электроприбора», направленных как на развитие компетенций существующих сотрудников, так и на тесное сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными заведениями Тамбова и Москвы. Проект с корпоративным классом является шагом к подготовке высококвалифицированных специалистов отрасли ещё со школьной скамьи, что Слугин описывает как бесшовную подготовку кадров.

Слугин также подчеркнул преданность завода привлечению молодежи и поддержанию молодого среднего возраста сотрудников как критически важную часть стратегии развития предприятия. В планах «Электроприбора» — расширение проекта на другие образовательные учреждения города и региона, что отображает амбициозные намерения завода не только в производственной, но и в образовательной сферах.

#образование #электроприборы
+
Написать комментарий (0)
Председатель Госдумы предложил вернуть урок труда в школьную программу
ГД приняла закон о запрете использования телефонов на уроках и возвращении в школьную программу урока труда
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
15
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
86
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
10
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
32
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
1
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
14
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
17

Сейчас обсуждают

Мимо
19:09
Ещё раз - вафельник оффни. И держи закрытым, свинья, когда люди дискутируют.
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
N1ghtwish
19:07
Я думал, что 32Gb еще 8 лет назад стали минимумом.
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Виталий Кештов
19:03
Великий коммерсант Миллер погубил Газпром!
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
Евгений Бураков
19:00
Кто материаловедением будет заниматься?! :))
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Kaabar
18:59
ИИ обучен на представлениях человека. А представления людей о будущем лет даже 100 назад с городами, опутанными телеграфными проводами, дамах в турнюрах на гибридах аэроплана и дирижабля выглядят стол...
Нейросеть Midjourney показала, как люди будут выглядеть через 1000 лет
OgoGoLog
18:55
А где ты увидел утверждение от VAKT, о том что на федеральных каналах не говорили про "за 3 дня"? Ты этим видосом не доказал вообще ничего, а уже довольный как свин.
В Киеве отмечают активизацию пророссийского сопротивления
Kaabar
18:55
Выглядит как ЛГБТ пропаганда, если честно. Т-90 даже на фото в горящие красные ИК прожекторы смотреть жутко, машина из ада, а этой французской нелепости только светодиодной подсветки днища и хромирова...
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
Руслан Знамов
18:53
сельское хозяйство это очень чувствительный бизнес, тяжело создаётся, очень быстро разрушается. А главное, машины есть нельзя ...
Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС
OgoGoLog
18:52
Ну давай включим голову. Украинские вербовщики работают с людьми низкого интеллектуального уровня, работают как с равными с собой. Тебя же они умудрились уговорить топить за Украину, а значит и найдут...
В Киеве отмечают активизацию пророссийского сопротивления
Михаил Авраменко
18:51
Успех на данном этапе деоккупации Окраины измеряется не количеством пройденных километров, а количеством могилизированных укронацистов и прочего иностранного биомусора.
Медведев посоветовал Киеву не задерживаться с принятием российского мирного предложения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем