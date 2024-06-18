Конкурсный отбор и современное оборудование прилагаются.

Завод «Электроприбор», интегрированный в структуру концерна «Радиоэлектронные технологии» и расположенный в Тамбове, инициирует открытие первого в регионе корпоративного класса для обучения будущих инженеров и специалистов новой формации. Данная образовательная инициатива будет реализована на базе школы №3, входящей в состав новообразованного «Центра профнавигации и развития карьеры». Строительство учебного заведения подходит к завершению.

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Основной акцент в обучении, которое будет предложено в так называемом «ЭП-классе», сделан на углубленное изучение математики, физики, информатики и робототехники, что соответствует высоким стандартам качества общего образования. Для учеников, начиная с пятого класса, будет организован конкурсный отбор, целью которого является предоставление возможности заложить прочную профессиональную базу с детства. Образовательный процесс привлекает к участию опытных инженеров и конструкторов завода, что обеспечивает его практическую направленность и актуальность.

Помимо углубленной подготовки, «ЭП-класс» поставил перед собой цель ориентировать учащихся на получение высшего инженерного образования в сферах приборостроения и радиоэлектроники. Это станет фундаментом для формирования устойчивого кадрового резерва, способствующего притоку молодых и подготовленных специалистов на предприятие.

Завод вкладывает средства в обеспечение класса современными образовательными наборами для робототехники и программирования, сборными конструкторами, 3D-принтером и другим оборудованием, необходимым для качественного обучения. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 2 млн рублей.

Генеральный директор завода Алексей Слугин указывает на значимость образовательных проектов для «Электроприбора», направленных как на развитие компетенций существующих сотрудников, так и на тесное сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными заведениями Тамбова и Москвы. Проект с корпоративным классом является шагом к подготовке высококвалифицированных специалистов отрасли ещё со школьной скамьи, что Слугин описывает как бесшовную подготовку кадров.

Слугин также подчеркнул преданность завода привлечению молодежи и поддержанию молодого среднего возраста сотрудников как критически важную часть стратегии развития предприятия. В планах «Электроприбора» — расширение проекта на другие образовательные учреждения города и региона, что отображает амбициозные намерения завода не только в производственной, но и в образовательной сферах.