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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Группа ГМС» инвестирует 11,9 млрд рублей в строительство комплекса по испытаниям сверхмощных компрессоров для сжижения природного газа
Западные поставщики ушли, а проблему надо решать.

Машиностроительный холдинг «Группа ГМС» принял решение направить 11,9 миллиарда рублей в создание комплекса для испытаний сверхмощных компрессоров, используемых в процессе сжижения природного газа.

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Согласно принятому курсу, данный проект получит поддержку на государственном уровне: Минпромторг РФ выделил на его реализацию субсидию в сумме 6,7 миллиарда рублей. Строительство испытательного стенда со специализированным закрытым газовым контуром развёрнуто в Зеленодольске Республики Татарстан на территории предприятия «Казанькомпрессормаш», производящего компрессорное оборудование для газотранспортной системы.

В компании акцентируют внимание на важности использования передового оборудования, поскольку при крупнотоннажном процессе сжижения газа используются мощные компрессоры (до 110 мегаватт), требующие тщательных испытаний. Разработанный комплекс предполагает проведение тестирования как опытных экземпляров, так и окончательных приёмосдаточных испытаний перед передачей продукции заказчику.

В настоящее время, по информации холдинга, базовые фундаменты уже заложены, и строительство основных объектов идёт полным ходом. Сообщается, что в дальнейшем комплекс будет оснащён кранами мощностью 400 и 200 тонн для выполнения необходимых работ, а основное оборудование будет доставлено в третьем квартале текущего года, в то время как срок ввода испытательного комплекса в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года.

Мария Белова, директор по исследованиям «Имплемента», напоминает, что в связи с расширением санкционного давления, которое началось на отрасль ещё десять лет назад и «заметно обострилось» в 2022 году, перед российским нефтегазовым сектором возникла необходимость замещения западных технологий. Цель по наращиванию производства сжиженного природного газа (СПГ) до 100 миллионов тонн к 2030 году требует применения мощного компрессорного оборудования, что повышает спрос на инновационные решения «Группы ГМС».

Дефицит производственных мощностей, вызванный уходом крупных компаний из недружественных России стран, нашёл отражение и в области насосостроения. ГМС активизировала работы и уже освоила производство всех ключевых типов насосного оборудования для энергетической отрасли (питательные, сетевые, конденсатные насосы) после 2022 года. Компания выражает уверенность в том, что реализация второго этапа инвестиционного проекта на базе «ГМС Ливгидромаш» позволит значительно увеличить объёмы выпуска в указанной номенклатуре уже в 2024-2025 годах, что способствует решению проблемы дефицита в этом сегменте.

#промышленность #сделано в рф
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