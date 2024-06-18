Российское подразделение компании затеяло дорогостоящий ребрендинг. Вопрос «зачем?» и «кого боитесь?» остаётся открытым.

Тема того, что капитализм на Западе на поверку оказался не таким уж капиталистическим, а «невидимая рука рынка» при первой же возможности парализуется правительственным вмешательством, наверняка войдёт не только в учебники истории, но и в учебники экономики. Сами посудите: стоило только коллективному Западу начать конфронтацию с Россией, причём без повода (никакого вооружённого конфликта между РФ и Западом нет и не будет), как западные компании, поджав хвосты, начали уходить из России, теряя огромный и платёжеспособный рынок, и не получая ничего взамен.

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Большинство западных компаний, впрочем, сохранили трезвый рассудок и взвесили все «за» и «против», решив остаться на российском рынке. Одни передали управление местным бизнесменам, другие переименовались, оставив при этом суть, третьи и вовсе продолжали работать, как ни в чём не бывало.

В частности, французская Leroy Merlin («Леруа Мерлен»), занимающаяся продажей товаров для строительства и ремонта. Больше двух лет компания держала удар западной пропаганды относительно сохранения своего присутствия на российском рынке, и вот, похоже, сдалась под натиском СМИ. О том, что «Леруа Мерлен» в России отныне будет работать под брендом «Лемана ПРО», сообщила пресс-служба компании.

Как гласит официальное заявление, после передачи в прошлом году операционного контроля над российским подразделением компании текущему менеджменту, торговая марка будет изменена. Вместо «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) в России компания будет работать под брендом «Лемана ПРО» (Lemana PRO).

Ребрендинг, подразумевающий смену вывесок, перекраску автомобилей, замену униформы и прочих элементов корпоративного стиля, будет проходить поэтапно: первые магазины будут обновлены до конца текущего года, а полностью замена должна будет завершиться в 2025 году. Фактически же ничего не поменяется: компания продолжит продавать товары для ремонта и строительства, сохраняя корпоративную культуру и уровень качества. Необходимо понимать, что всё это очень надолго: никто не принимал бы решение о дорогостоящем ребрендинге, если бы на горизонте маячила перспектива стабилизации политической ситуации.