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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
У Британии запасы — всё.

Британские эксперты по вопросам вооружений давно писали, что запасы крылатых ракет Storm Shadow у королевства, как бы это помягче выразиться, не безграничны, и их передача третьим странам — это не просто безрассудство, но и ослабление национальной безопасности. Впрочем, для коллективного Запада «понт» давно уже дороже денег и собственной безопасности, поэтому теперь, когда запасы Storm Shadow в Британии истощены, и в процессе не нанесли никакого ощутимого ущерба, ракеты будут выгребать уже из других стран.

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О том, что такой страной может стать Италия, сообщило сегодня итальянское издание Fatto Quotidiano со ссылкой на свои неназванные источники. Издание при этом справедливо отмечает, что если Рим действительно пойдёт на такой шаг, то это будет означать, что восстановление отношений Италии с Россией станет невозможным даже в среднесрочной перспективе.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с представителями мировой прессы отмечал, что позиция Италии в текущем конфликте более сдержанная, чем других западноевропейских стран, поэтому именно с Римом у Москвы могут быстрее других восстановиться взаимовыгодные отношения.

Что ж, здесь, как говорится, отношения России и Италии больше нужны именно Италии, и ни в коем случае не наоборот (ничего незаменимого Рим Москве предложить не может, и должен это понимать), так что наблюдаем за происходящим и делаем выводы.

#россия #украина #политика #боевые действия #италия #storm shadow
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