Спад цен и высокие издержки тому виной.

На фоне постепенного восстановления мирового экспорта угля, превысившего докризисный уровень 2019 года, Россия фиксирует снижение своей доли на данном рынке. Это контрастирует с предшествующим периодом 2013–2021 годов, когда доля российских поставщиков стабильно росла с 10,5% до 17,1%, достигнув в 2024 году менее 14,6% с тенденцией к дальнейшему уменьшению. Основанием такой динамики стал спад мировых цен на уголь.

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Исследование Центра ценовых индексов указывает на то, что мировой экспортный рынок угля, после падения в 2020 году, сумел восстановиться и демонстрирует рост. По иронии, российские экспортеры угля, ранее отличавшиеся устойчивостью к глобальным колебаниям стоимости данного ресурса благодаря сравнительно низким издержкам, в текущих условиях столкнулись с негибкостью.

Аналитики ЦЦИ приписывают эту негибкость высоким затратам на логистику, утверждая, что доля логистических расходов в цене экспортного угля из Кузбасса достигает свыше 50%.

Аналитики не предвидят очевидных предпосылок для возвращения России к наращиванию доли на мировом рынке угля в обозримом будущем. Ситуацию усугубляет обострение конкуренции среди экспортеров из-за стремления потребителей угля закрепить за собой более выгодные условия сделки, включая скидки.

Ранее железные дороги и портовые инфраструктуры были более сговорчивы в отношении угольных компаний, поскольку опасались потерять такое важное направление поставок. Однако, как отмечает главный стратег инвестиционной фирмы «Вектор Икс» Максим Худалов, сейчас помимо угля есть множество других направлений и сфер для обеспечения загрузки железнодорожного транспорта на более выгодных условиях. Эксперт прогнозирует, что по итогам года экспорт угля из России может сократиться на 15–20 млн тонн, при этом рост поставок угля для коксования вряд ли компенсирует падение в экспорте энергетического угля.

Тем временем, на переживающем восстановление мировом рынке угля лидирует Индонезия, которая увеличила экспорт с 399 млн тонн в 2020 году до 521 млн тонн в 2023 году, в то время как Австралия, преодолев неблагоприятные климатические условия 2022 года, также нарастила объемы экспорта до 202 млн тонн.