Планы у «Русредмета» внушительные.

Компания «Русредмет», базирующаяся в Ленинградской области, смогла добиться существенного прогресса в области переработки редкоземельных металлов (РЗМ), вновь возрождая уникальные технологические разработки, утраченные Россией после распада Советского Союза. По заказу горнорудного дивизиона Росатома была разработана передовая технология разделения РЗМ из общего концентрата и запущено опытное производство.

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Особенностью образца редкоземельных металлов, которым занимается «Русредмет», является их добыча в форме лопаритовой руды на Ловозерском ГОКе в Мурманской области. После обогащения руда отправляется в Соликамск на ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, входит в структуру Росатома), где происходит извлечение ниобия, тантала и титана из концентрата, в то время как оставшиеся лантаноиды переходят в состав общего концентрата.

Генеральный директор «Русредмета» Андрей Нечаев подчеркнул, что ранее Россия была вынуждена отправлять такой концентрат за границу, поскольку соответствующие производства и технологии по разделению РЗМ оставались вне страны после 1991 года.

Нечаев также объяснил, что на площадке «Русредмета» задействована опытная линия разделения, где успешно апробирована разработанная технология. Её планируется применить на масштабных производственных мощностях СМЗ. Благодаря нововведениям удастся значительно повысить степень переработки первичного лопаритового сырья и извлекать специфичные оксиды легкой группы РЗМ, включая лантан, церий, празеодим, неодим. Эти металлы востребованы в производстве высокотехнологичной продукции.

Согласно информации от генерального директора СМЗ Руслана Димухамедова, ожидается, что новое производство на базе Соликамского завода начнёт выпуск продукции к началу 2027 года, при этом годовой объем производства редкоземельных металлов достигнет 2 500 тонн. Важнейшим потребителем этой продукции станет компания «Русатом металлтех», реализующая проект крупнотоннажного завода по производству постоянных редкоземельных магнитов в городе Глазов Удмуртской Республики — первого такого рода предприятия в России.