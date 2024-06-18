Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
Планы у «Русредмета» внушительные.

Компания «Русредмет», базирующаяся в Ленинградской области, смогла добиться существенного прогресса в области переработки редкоземельных металлов (РЗМ), вновь возрождая уникальные технологические разработки, утраченные Россией после распада Советского Союза. По заказу горнорудного дивизиона Росатома была разработана передовая технология разделения РЗМ из общего концентрата и запущено опытное производство.

реклама

Особенностью образца редкоземельных металлов, которым занимается «Русредмет», является их добыча в форме лопаритовой руды на Ловозерском ГОКе в Мурманской области. После обогащения руда отправляется в Соликамск на ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, входит в структуру Росатома), где происходит извлечение ниобия, тантала и титана из концентрата, в то время как оставшиеся лантаноиды переходят в состав общего концентрата.

Генеральный директор «Русредмета» Андрей Нечаев подчеркнул, что ранее Россия была вынуждена отправлять такой концентрат за границу, поскольку соответствующие производства и технологии по разделению РЗМ оставались вне страны после 1991 года.

Нечаев также объяснил, что на площадке «Русредмета» задействована опытная линия разделения, где успешно апробирована разработанная технология. Её планируется применить на масштабных производственных мощностях СМЗ. Благодаря нововведениям удастся значительно повысить степень переработки первичного лопаритового сырья и извлекать специфичные оксиды легкой группы РЗМ, включая лантан, церий, празеодим, неодим. Эти металлы востребованы в производстве высокотехнологичной продукции.

Согласно информации от генерального директора СМЗ Руслана Димухамедова, ожидается, что новое производство на базе Соликамского завода начнёт выпуск продукции к началу 2027 года, при этом годовой объем производства редкоземельных металлов достигнет 2 500 тонн. Важнейшим потребителем этой продукции станет компания «Русатом металлтех», реализующая проект крупнотоннажного завода по производству постоянных редкоземельных магнитов в городе Глазов Удмуртской Республики — первого такого рода предприятия в России.

#промышленность #производство #сделано в рф
+
Написать комментарий (0)
«Курганмашзавод» передал ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
На Дальнем Востоке будет создано новое судостроительное предприятие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
15
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
84
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
10
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
29
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
16
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
14
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
11

Сейчас обсуждают

Нияз Ибадов
15:49
Очередная чушь россейской пропаганды.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Роман Шрайман
15:48
Конструкцию можно найти похожую у лиан ли или монтеках, но там те же полевики хуже на много и не полноценная расборка как здесь, ну и ценники там выше. Так что за 11к этот корпус пока не в конкуренции...
Обзор продукции компании APNX
Dante1980
15:46
Л-логика
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Dante1980
15:46
Л-логика
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Dante1980
15:45
и вы тут как тут
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Dante1980
15:45
Приятно познакомится, Евгений
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Легенда
15:39
она у меня уже как 3 года снята. даже незнаю где боковуха уже. выкинул мб
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Чatо -- Боt
15:38
Каклам некогда, у них село Куево в опасности: Студентов одного из киевских ВУЗов вместо практики отправляют рыть окопы и строить блиндажи в Ирпене. И прыбыть требуют со своими лопатами, бо казённые - ...
Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значения
Александр
15:36
У мелкософта все наоборот. Обычно если приложение бесплатное, то в нём реклама, заплатил деньги - получил без рекламы. Вин11 - заплатил деньги, получи рекламу, скачал нахаляву сборку с торрента - нет ...
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
Chimbal
15:34
"греться не начал?" - нет, даже не чувствуется нагрев пока простаивает, ну а в длительной нагрузке всегда есть контакт с крышкой корпуса через пластины креплений, а она постоянно охлаждается, так что ...
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем