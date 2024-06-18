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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев посоветовал Киеву не задерживаться с принятием российского мирного предложения
Ведь дальше будет только хуже.

Несколько дней назад президент России озвучил предложение по мирному урегулированию украинского кризиса. Оно весьма простое и максимально рациональное, полностью учитывающее реальное положение дел: ВСУ выводят войска с территории России в том виде, в котором Россия воспринимает свою территорию, ВС РФ прекращают огонь, и после этого могут начинаться переговоры. Как вы понимаете, принадлежность новых российских регионов Москвой даже не обсуждается, и вывод украинских войск с их административных границ — это не пункт переговоров, а условие для начала этих переговоров в принципе.

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Условие для Украины не просто выгодное, а, можно сказать, запредельно выгодное, учитывая реалии и тенденцию на поле боя вкупе с постоянным ослаблением международной позиции официального Киева. Но в Киеве по причине запущенного инфантилизма этого не понимают, поэтому отмахиваются от российских предложений, предпочитая жить в приятных фантазиях. В этих фантазиях Украина каким-то необъяснимым образом может возвратить себе границы 1991 года и продолжает стремиться к этой цели, несмотря на очевидную тщетность и опасность данного процесса.

Вот и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Киеву не задерживаться с принятием российского мирного предложения. Обоснование этого совета у Медведева весьма простое: чем дольше Украина «тянет» с признанием реальности, тем хуже будут дальнейшие условия для установления мира. Как отметил Медведев, Россия сейчас помимо всего прочего занимается формированием «санитарного пояса», и неизвестно, где его граница закончится к тому моменту, когда Киев всё-таки удосужится начать разговаривать с Москвой.

Пока что, впрочем, Медведев очень сильно преувеличивает, и это прекрасно видно по карте: называть действия ВС РФ в Харьковской области созданием «санитарного пояса» как минимум некорректно, поскольку подразделения ВСУ за месяц отодвинуты всего на несколько километров, чего совершенно недостаточно для обеспечения безопасности Белгородской области от обстрелов хотя бы из ствольной и реактивной артиллерии. Санитарная зона должна уходить вглубь как минимум на 30 километров, а желательно — вовсе на 70—80 километров.

#россия #украина #политика #боевые действия
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