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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Как говорится, лучше бесконечно поздно, чем вообще никогда.

Станкостроение как промышленная отрасль и научно-исследовательская сфера в числе первых под присмотром западных «кураторов» уничтожались в России (да и во всём СНГ тоже) после развала СССР. Причина простая: утрата станкостроительных компетенций — это невозможность в будущем развивать любое машиностроение и, как следствие, угасание конкурентного потенциала по сравнению с другими государствами. Процесс продолжался десятилетиями, пока «внезапно» для всех не оказалось, что западные предприятия и компании по щелчку пальцев готовы собрать манатки, взять под козырёк и исполнить предписания своих правительств в рамках незаконных односторонних рестрикций.

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Теперь перед Россией стоит весьма непростая задача: в авральном режиме возрождать краеугольный камень любого машиностроения — станкостроение. Радует то, что осознание необходимости данного процесса присутствует, да и подтверждается это не только словами, но и делами. Так, например, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав станкостроительный холдинг «СТАН» создаёт Центральное конструкторское бюро по станкостроению.

Задача бюро следует из самого названия: организации нужно будет заниматься созданием новых станков для нужд российской промышленности. В бюро будут работать 130 специалистов «СТАНа», и уже сейчас в стенах новой организации разрабатывается новый токарный станок с числовым программным управлением для нужд автомобилестроения, а также карусельный станок с числовым программным управлением для нужд общего машиностроения.

Напоминаем, что в России сейчас происходит новая индустриализация, а данный процесс невозможен без производства средств производства — станков, промышленных машин, обрабатывающих центров, роботов-манипуляторов и многого другого. И если раньше всё это закупалось в Германии, Японии, Италии, Китае, Турции и в Южной Корее, то теперь остались разве что Китай и Турция, а этого для обеспечения нужд индустриализации в РФ недостаточно.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #станкостроение #индустриализация
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