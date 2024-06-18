Дело предельно важное.

В советские времена Россия/СССР обеспечивала свои потребности в судостроении за счёт собственного производства. Но «лихие 1990-е», когда часть судостроительных верфей осталась «за границей», а другая часть начала активно «распиливаться» на металлолом под пристальным присмотром коллективно-западных «советников», изменили положение дел: практически все российские гражданские суда так или иначе построены не в России. Лишь во второй половине «нулевых» стало понятно, что так больше продолжаться не может, поскольку это как минимум небезопасно, но у правительства по какой-то причине теплилась надежда на то, что до полного разрыва любых отношений с коллективным Западом и «примазавшимися» к нему странами вроде Японии и Южной Кореи дело не дойдёт.

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Увы, до разрыва отношений дошло, причём по вине западных стран, и в итоге перед Москвой сейчас очень простой выбор: либо дорабатывать ресурс уже построенных судов, после чего хоть трава не расти, либо активнейшим образом возрождать и масштабировать собственное судостроение. К счастью, выбор был сделан в пользу второго варианта, и вот, сегодня президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Якутию заявил, что государство «немало сделало» для развития судостроительного кластера, однако потребности страны в данном аспекте огромны, поэтому был сделан вывод о том, что стране необходимы новые судостроительные предприятия.

Следующее такое предприятие, добавил глава государства, будет создано на Дальнем Востоке.

Необходимо понимать, что России требуются и будут требоваться в огромных количествах сухогрузы, контейнеровозы, танкеры, газовозы, и прочие грузовые суда, которые будут возить товары по морю. При этом необходимо понимать, что период тяжелейших отношений с коллективным Западом не вечен: чтобы эти отношения восстановить, Западу достаточно лишь осознать свою неправоту, а для этого к власти в соответствующих странах должны прийти хотя бы минимально вменяемые политики. С этим, конечно, пока беспросветная беда, но ради хотя бы собственного сохранения той же Европе необходимо начинать проводить здоровую и суверенную политику.