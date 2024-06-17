Производство этих машин поставлено на поток.

Как уже отмечалось неоднократно, в России происходит планомерное наращивание численности вооружённых сил: сформированы новые военные округа, внутри них будут развёрнуты новые части и подразделения, и всё это необходимо экипировать военной техникой. И вот, в частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила том, что входящий в её состав «Курганмашзавод» отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3.

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Бронетехника экипируется штатными комплектами дополнительной защиты, включая решётки, защищающие от кумулятивных снарядов, броневые экраны, а также особый «тканевый» комплект «Накидка», снижающий заметность укрытой им машины в тепловом и радиолокационном спектрах.

Как отметило предприятие, помимо выпуска новых БМП-3 также полным ходом идёт капитальный ремонт ранее выпущенных боевых машин пехоты третьего поколения.