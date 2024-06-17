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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
По крайней мере, в Минпромторге РФ такие прогнозы.

В соответствии с целями развития, определёнными указом президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», страна ставит перед собой амбициозную задачу проникновения в топ-25 мировых лидеров по плотности роботизации. Достижение этой цели предусматривает активное внедрение промышленных роботов в обрабатывающую промышленность, число которых к 2030 году, согласно прогнозам Минпромторга РФ, должно достичь 94 тысяч единиц.

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На данный момент, по результатам исследования, проведённого Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, в российской обрабатывающей промышленности функционирует 12800 промышленных роботов. Топ-10 регионов по количеству этих устройств объединяют территории с продвинутым промышленным сектором и автомобилестроительными предприятиями.

Среди лидеров применения промышленной автоматизации Петербург занимает первое место с 1300 единицами роботов, где один робот приходится на 23,6 человека. За ним следуют Самарская область с 1285 роботами, Московская область с 1101 роботом, Татарстан с 919, Калужская область с 770, Нижегородская область с 691, Ленинградская область с 642 и Москва с 602 роботами.

Планы правительства на ближайшее десятилетие отражают стремление России к значительному увеличению уровня автоматизации производственных процессов, чему способствует и прогрессивное внедрение роботов в обрабатывающей промышленности страны.

#промышленность #сделано в рф
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