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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
Может, лучше «Москвич»?

В ходе подготовительных работ по обеспечению запуска производства российского электромобиля «Атом» его создатели обозначили стратегию сотрудничества с китайскими производителями ключевых компонентов и агрегатов как неизбежную необходимость. Согласно представленным материалам компании «Кама», это решение позволит обеспечить своевременный вывод продукта на рынок, хотя и предполагает некоторое увеличение его стоимости.

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Из доступной информации следует, что основными элементами, оставшимися за российской стороной, являются платформа автомобиля, системы поддержки водительских функций ADAS и операционная система «Атом ОС». В то же время, такие ключевые компоненты, как рулевой механизм нового поколения (steer-by-wire), предполагаемый к внедрению с 2027 года, и управляющая электроника будут закупаться у китайских партнеров.

Сотрудничество с Китаем касается и других технологичных элементов: разработка проекционного дисплея на лобовое стекло (HUD) и системы терморегуляции тяговой батареи будет вестись совместно с китайскими специалистами. Аккумуляторная батарея, способная обеспечить запас хода до 500 км, хотя и проходит под маркировкой «российская», будет произведена «Росатомом» в коллаборации с крупной китайской компанией, специализирующейся на производстве аккумуляторов для электромобилей.

Подчёркивается, что в России пока не развито производство высокотехнологичных компонентов для электрокаров, что делает сотрудничество с Китаем выгодным с точки зрения себестоимости и скорости производства. Эксперты отмечают, что Китай обладает огромными мощностями для выпуска такого рода продукции, что позволяет существенно снизить издержки.

Ориентировочная стоимость электромобиля «Атом» по состоянию на конец 2023 года составляет чуть более 3 млн рублей. Важно отметить, что около года назад компания «Кама» начала приём предварительных заказов на данный автомобиль по цене 7000 рублей за бронь, и на данный момент уже собрано более 105 000 заявок от потенциальных покупателей. Стартап планирует достичь объёма производства в 25 000–30 000 автомобилей в год к 2025-му.

#электромобили #автомобили #атом
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