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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ посоветовали не ожидать быстрого эффекта от появления истребителей F-16
Нет, ну почему же? Быстрый эффект обязательно будет, только не тот, которого ожидают в Киеве и на Западе.

Сейчас очередная призрачная надежда Украины и Запада возложена на истребители F-16, являющиеся современниками массово утраченных ВС ВСУ истребителей Су-27 и МиГ-29. Каким образом американские самолёты изменят ситуацию (именно изменят, а не просто замедлят/затруднят работу ВС РФ) на линии боевого соприкосновения, обычно предпочитают не задумываться, но исключением из правила сегодня решил стать спикер вооружённых сил Украины Илья Евлаш.

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По его словам, украинцам не следует ожидать быстрого эффекта от появления истребителей F-16. Связал это Евлаш, впрочем, не с тем, что этим истребителям предстоит противостоять эшелонированной системе ПВО ВС РФ и куда более совершенным истребителям-перехватчикам ВКС России, а с тем, что украинским лётчикам необходимо «освоиться» в воздушном пространстве, ведь боевые задачи — это совсем не то же самое, что учебно-тренировочные полёты.

Кроме того, добавил Евлаш, истребители будут поставляться на Украину партиями, а чтобы иметь какой-то резкий и заметный эффект, самолётов нужно много и сразу. Здесь, что называется, невозможно не согласиться со спикером ВСУ.

Чего Евлаш не отметил, так это того, что ВС РФ последние пару недель систематически наносят групповые ракетные удары по аэродромам и прочим связанным с обеспечением авиационной активности ВСУ объектам. Проще говоря, в российском военном командовании прекрасно знают, когда первые F-16 прибудут на Украину, и осуществляют подготовку к их прибытию. Вернее, делают всё возможное, чтобы эти истребители с украинских аэродромов работать не могли. А вот если они начнут работать с аэродромов стран НАТО, то здесь могут начаться серьёзные проблемы для государств, которые предоставляют свои площадки для украинской авиации. На этот случай, и это уже было озвучено в России на высшем уровне, ВС РФ оставляют за собой право на нанесение ударов по аэродромам стран, на которых размещается украинская авиация. Здесь, как говорится, все предупреждены о последствиях.

#россия #украина #политика #авиация #f-16 #истребители
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