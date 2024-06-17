Проще говоря, спрос на рынке есть, а предложение не всегда поспевает.

В сложившейся экономической ситуации, характеризующейся повышением цен на промышленное оборудование и загрузкой производственных мощностей российских заводов, Министерство энергетики РФ выступило с инициативой, предлагающей снизить стандарты локализации для турбин и котлов, используемых на теплоэлектростанциях (ТЭС).

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Предложение было направлено руководству правительства Российской Федерации, а именно первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку, заместителем министра энергетики Павлом Сниккарсом.

В письме замминистра освещается проблематика, связанная с обязательностью использования для модернизации и строительства новых объектов крупной генерации исключительно отечественного оборудования, в том числе турбин и котлов. Упоминаются сложности, с которыми сталкиваются энергетические компании, включая превышение сроков поставки оборудования, что влечёт за собой задержки ввода в эксплуатацию ТЭС и увеличение их стоимости на фоне роста цен на новое оборудование и услуги сервисного обслуживания на 70 % в период 2021–2023 годов.

Сниккарс отмечает, что ограниченное количество производителей в России «полностью исключает возможность оптимизации производственных процессов». Это заявление подкрепляется указанием на отсутствие опыта эксплуатации российских газовых турбин таких, как ГТД-110М, разрабатываемой «Ростехом», и модели ГТЭ-65 и ГТЭ-170, выпускаемых корпорацией «Силовые машины», что ограничивает их использование как широко применимую альтернативу паровым турбинам.

Также в письме акцентируется внимание на загруженности производителей трансформаторов в РФ на 60-90 % и задержку исполнения контрактов, что ведёт к снижению качества продукции. В то время заводы в странах СНГ способны предоставить аналогичное оборудование в существенно более короткие сроки.

Ответы организаций, участвующих в энергетическом секторе, подчёркивают разнообразие подходов к вопросу локализации. Так, в «Россетях» и «РусГидро» указывают на возможность решения технических проблем и минимизацию влияния предложенных изменений на процессы поставок.

В Совете производителей энергии отмечают, что уже внедрённые послабления по локализации позволили сгладить наиболее острые проблемы со сроками и дефицитом комплектующих. «Сообщество потребителей энергии» выражает озабоченность относительно рисков технологической зависимости отрасли, указывая на необходимость принятия важных решений, которые поспособствовали бы обеспечению технологического суверенитета сферы генерации без критической привязки к дорогому отечественному оборудованию или к импортным поставкам.