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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев предложил подсчитать ущерб от санкций и предъявить его западным странам
Правильное решение. Теперь дело за главным — как-то его претворить в жизнь.

Односторонние западные рестрикции («санкции») являются незаконными. Причина простая: в условиях свободной торговли и соблюдения прав человека рестрикции на страны могут накладываться только Советом Безопасности ООН; соответственно, всё, что накладывается в одностороннем порядке и в обход Совбеза ООН — незаконно. Это «база», и за любые незаконные рестрикции необходимо отвечать.

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По всей видимости, в России собираются подготовить соответствующий документ, в котором будет подсчитан ущерб, нанесённый РФ от рестрикций, после чего будут предъявлены требования компенсаций западным странам, которые вводили эти ограничения. По крайней мерее, о том, что имеет смысл «заняться систематизацией и подсчётом ущерба» от рестрикций, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, от западных рестрикций в той или иной степени пострадали многие государства мира, в том числе Россия. Согласно комментарию зампреда Совбеза, чтобы реализовать идею, необходимо будет создать реестр потерь, понесённых от введённых Западом ограничений.

Чуть ранее президент России Владимир Путин заявил, что завершение украинского кризиса в обязательном порядке должно подразумевать снятие всех незаконных односторонних ограничений с России. Естественно, текущие западные администрации на это не пойдут, потому что для них это будет несовместимой с дальнейшей политической жизнью потерей лица. С другой стороны, ведь никто не заставлял Запад вступать в конфронтацию с Россией; здесь, как говорится, играя ва-банк, будь готов всё потерять.

#россия #сша #политика #санкции #экономика #евросоюз
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