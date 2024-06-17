Чего только не скажешь, когда осознаёшь, что повредить его не получается.

На протяжении всего периода перехода украинского кризиса в вооружённый конфликт с Россией официальный Киев то и дело заявлял, что Крымский мост имеет стратегическое значение для обеспечения российской группировки войск как в самом Крыму, так и в Херсонской и Запорожской областях. Под этим предлогом ВСУ и специальные службы Украины даже осуществляли многочисленные попытки (дважды они были частично успешными) повреждения моста.

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С тех пор защита моста многократно усилилась, и попытки нанесения по ним массированных ударов западным оружием пока не имеют успеха. По всей видимости, в несуществующих де-факто ВМС Украины смирились с данным фактом, и сегодня представитель данного вида вооружённых сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что на сегодняшний день Крымский мост не имеет стратегического значения.

Связано это с тем, что, по словам Плетенчука, мост практически не используется в целях военной логистики.

Хотя Плетенчук этого не отметил, но мы напомним, что основная масса военных грузов сейчас идёт по сухопутному коридору через новые регионы. Там же сейчас в ударном темпе возводится железная дорога, которая свяжет Ростовскую область и новые регионы.