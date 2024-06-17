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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спикер ВМС Украины заявил, что Крымский мост утратил стратегическое значение
Чего только не скажешь, когда осознаёшь, что повредить его не получается.

На протяжении всего периода перехода украинского кризиса в вооружённый конфликт с Россией официальный Киев то и дело заявлял, что Крымский мост имеет стратегическое значение для обеспечения российской группировки войск как в самом Крыму, так и в Херсонской и Запорожской областях. Под этим предлогом ВСУ и специальные службы Украины даже осуществляли многочисленные попытки (дважды они были частично успешными) повреждения моста.

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С тех пор защита моста многократно усилилась, и попытки нанесения по ним массированных ударов западным оружием пока не имеют успеха. По всей видимости, в несуществующих де-факто ВМС Украины смирились с данным фактом, и сегодня представитель данного вида вооружённых сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что на сегодняшний день Крымский мост не имеет стратегического значения.

Связано это с тем, что, по словам Плетенчука, мост практически не используется в целях военной логистики.

Хотя Плетенчук этого не отметил, но мы напомним, что основная масса военных грузов сейчас идёт по сухопутному коридору через новые регионы. Там же сейчас в ударном темпе возводится железная дорога, которая свяжет Ростовскую область и новые регионы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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