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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Государственный визит Путина в КНДР состоится уже на этой неделе
Причём не просто на этой неделе, а завтра. И завершится в среду.

Как показали события 2022 года, партнёры познаются в беде. Очень неприятной «неожиданностью» оказалось, что в Европе никаких партнёров у России нет. Связано это с полным отсутствием субъектности у стран-членов Евросоюза, размазавших свой суверенитет по различным наднациональным организациям. Очевидно, что пока эта ситуация не начнёт исправляться, или пока в Европе как минимум не начнут понимать, что так работать на мировой арене нельзя, говорить с руководством европейских стран, за редчайшими исключениями, не о чем.

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Зато азиатские, африканские, ближневосточные и латиноамериканские государства, которым повезло иметь широкое представление о происходящих мировых событиях, оказались именно что настоящими партнёрами. В частности, КНДР, с которой Россия сейчас активно восстанавливает изрядно потрёпанные распадом СССР отношения. Не так давно лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал с государственным визитом в Россию, и вот, ответный дружественный визит в КНДР совершит президент России Владимир Путин. Об этом официально сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, визит пройдёт с 18 по 19 июня. Что будет обсуждаться в рамках встречи руководителей РФ и КНДР, пока не уточняется, но совершенно очевидно, что просто так визиты такого уровня не совершаются.

Напомним, что по никем не подтверждённым данным, КНДР активно содействует России в вопросе поставок артиллерийских снарядов. Вполне возможно, что в рамках визита за закрытыми дверями будет заключён контракт на поставку КНДР современных российских систем вооружений. В конце концов, создавать точки напряжённости должны не только США вокруг России, но и Россия должна заниматься тем же хотя бы в отношении американских «союзников».

#россия #политика #кндр #северная корея
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