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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России
Процесс поставлен на поток, и это важно.

Как и весь российский оборонно-промышленный комплекс, авиационные заводы сейчас работают в режиме максимальной загрузки. Во-первых, потери в ходе специальной военной операции, хоть они и на несколько порядков ниже заявляемых Киевом, но всё же имеют место, во-вторых, в России проходит плановое увеличение численности вооружённых сил, а вместе с ними — и их авиационной компоненты. Как итог, авиазаводы регулярно отчитываются о производстве, окончании испытаний и отправке в войска всё новых и новых партий различных боевых самолётов.

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Сегодня очередь свежей партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как сообщила входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космическим силам России поставлена новая партия данных боевых машин. Все они прошли заводские испытания и уже отправились в действующие авиационные части для прохождения службы.

Су-34 является самым современным российским истребителем-бомбардировщиком (фронтовым бомбардировщиком). Боевое крещение получил во время российской военной операции в Сирии, а наиболее активно в боевых условиях начал применяться во время российской специальной военной операции на Украине, где «утята», как ласково называют Су-34 лётчики, применяются каждый день с запредельной интенсивностью.

#россия #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #су-34 #авиастроение #бомбардировщики
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