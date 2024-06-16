Как минимум до конца июля.

Сейчас основным источником электроэнергии на Украине являются атомные электростанции. По ним ВС РФ удары не наносили и наносить не будут, чтобы не портить имидж России как главного «мирного атомщика» планеты. Хотя расчёты отдельных «аналитиков» подразумевали, что в условиях полностью деиндустриализованной экономике Украине и этого хватит с избытком, но реальность показывает, что без половины ГЭС и без 80—90 % (подсчёты разнятся) тепловых электростанций покрыть потребности в энергии, особенно пиковые, не представляется возможным.

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Вот и глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий «порадовал» сограждан тем, что ситуация в энергосистеме страны будет усугубляться примерно до конца июля. Как передаёт издание «Страна.ua», Кудрицкий связал с ростом потребления в жаркие летние дни вкупе с «особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций».

Глава «Укрэнерго» призвал готовиться к тому, что графики отключений могут быть «достаточно существенными» и продлятся 1—1,5 месяца. Почему с августа что-то должно измениться в лучшую сторону, учитывая, что возможностей ремонта повреждённых энергоблоков у Украины нет, Кудрицкий уточнять не стал. Видимо, чтобы не вводить людей в долгосрочное уныние.

Проблемы с энергетикой у Украины возникли в связи с непрекращающимися обстрелами ВСУ российской территории и попытками наносить ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу и транспортным объектам. В ответ на это ВС РФ с конца марта начали наносить систематические удары возмездия по объектам энергетики Украины. Такова цена PR-выходок официального Киева. К сожалению, расплачиваются за эти выходки простые украинцы — своим комфортом и ценами на топливо для генераторов. И никаких выводов официальный Киев из происходящего как не делал, так и не делает.