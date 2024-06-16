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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина готова говорить с Россией «хоть завтра», но при одном условии
Так Россия это условие соблюдает полностью. Что не разговариваешь тогда?

Так называемый саммит мира по Украине в Швейцарии закончился для Украины, как бы это помягче выразиться, не так, как этого бы хотел официальный Киев. Приехали, по сути, только страны коллективного Запада, а государства глобального Юга присутствовали на мероприятии на весьма низком уровне представительства. Большая часть мира, включая две сверхдержавы — Россию и Китай — на саммите не присутствовали, потому что Россию на него не пригласили, хотя именно от России зависит то, как закончится этот кризис, а Китай принял решение не «пачкаться» участием в подобном мало что значащем мероприятии.

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Как итог, большая часть участников саммита в Швейцарии высказались о необходимости подключить к процессу Россию, без которой обсуждать мир на Украине совершенно бессмысленно, и вот, о готовности говорить с Москвой заявил и Владимир Зеленский, который с точки зрения России и конституции Украины более не является легитимным главой государства.

По словам Зеленского, он готов переговариваться «хоть завтра», но только в том случае, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины. Иными словами, выведет войска с территории, которую Украина воспринимает как свою.

Проще говоря, Зеленский пытается пустить глобальному Югу пыль в глаза, утверждая, что он-то готов к переговорам, но Россия, дескать, своими действиями показывает, что это она их вести не желает.

На самом-то деле условие для начала переговоров диктуется положением дел «на земле», и это положение предельно простое: Россия полностью уважает территориальную целостность Украины; просто территория Украины стала меньше, и этот факт придётся закрепить на международном уровне. Таково условие, выдвинутое Москвой, причём выдвинуто оно с позиции силы и на основе реального положения дел на поле боя. Проще говоря, Россия свои требования подкрепляет реалиями, а Украина — просто хочет, чтобы было по её велению. К сожалению для Киева, так это не работает: надо было своевременно соглашаться на выполнение пресловутых Минских соглашений.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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Зеленский анонсировал следующий «саммит мира»
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