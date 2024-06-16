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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский анонсировал следующий «саммит мира»
Видимо, первый обернулся для Зеленского недостаточным фиаско.

Так называемый саммит мира по Украине в Швейцарии с самого начала классифицировался как заранее провальный, но после его окончания данное обстоятельство стало многократно очевиднее. Большинство стран-участников «саммита» заявляли о необходимости вовлечения России в мирный процесс, а ряд представителей государств покинули мероприятие спустя несколько часов после его начала — задолго до его формального завершения. Наконец, подписанное коммюнике для России ничего не значит, поскольку условия Москвы по мирному урегулированию кризиса были озвучены позавчера президентом России, и их, нравится это кому-то или нет, придётся исполнять, потому что по-другому никакого мира не будет.

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Но, по всей видимости, Владимиру Зеленскому, которого в России на государственном уровне больше не воспринимают как легитимного президента Украины, первого саммита было недостаточно, поэтому он анонсировал «второй саммит».

Когда этот второй «саммит мира» пройдёт, Зеленский не уточнил, отметив при этом, что у Украины, находящейся в «состоянии войны» (на самом деле просто военное положение, и это важно), нет времени на длительную подготовку, поэтому процесс должен занять не больше нескольких месяцев.

В любом случае, условия Москвы озвучены, и это тот минимум, с которого могут начинаться (подчёркиваем: начинаться) конструктивные переговоры. То есть, вывод украинских войск с российской территории в той форме, в которой её определила Россия, это не цель переговоров, это условие для их начала в принципе. Всё остальное для Москвы не имеет смысла.

#россия #украина #политика #боевые действия
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