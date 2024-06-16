Ювелирная работа силовых органов.

Сегодня утром в следственном изоляторе (СИЗО-1) ГУФСИН России по Ростовской области произошёл акт террора: вооружённые преступники, которые пока ещё не классифицированы как террористы, но действия которых подпадают под это определение, захватили в заложники двух сотрудников объекта.

реклама

Подробности произошедшего, мотивацию террористов и то, как вообще такое могло произойти, ещё предстоит разобрать следствию, но уже к полудню Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о том, что прибывшее к месту преступления подразделение спецназа выполнило свою задачу: заложники не пострадали и были освобождены, преступники уничтожены. Иными словами, ювелирная работа спецназа.

Отмечается, что перед началом штурма объекта на переговоры к террористам приходил ростовский имам Мухаммед Бикмаев, но успехом переговоры не увенчались. Как следствие, разговор с преступниками после этого вёлся совсем на другом уровне, и закончилось всё для них так, как и должно было закончиться. Соответствующими кадрами подтверждения ликвидации всех террористов силовики уже поделились, но публиковать их в рамках данного материала мы не будем из морально-этических соображений.