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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Холдинг «Российские космические системы» запустил серийное производство ретрансляторов для отечественных спутников
Важная тема, надо отметить.

Холдинг «Российские космические системы», входящий в состав корпорации «Роскосмос», инициировал серийное производство критически важных компонентов для космической индустрии – ретрансляционных комплексов. Данные устройства предназначены для передачи данных, включая изображения, телевизионные и радиосигналы, а также метеорологическую и навигационную информацию, между спутниками в космосе и земными станциями.

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В основе технологии ретрансляторов лежат унифицированные сверхвысокочастотные устройства, которые интегрированы в бортовую радиотехническую систему космического аппарата. После получения сигналов от наземных станций или бортового оборудования спутника, эти устройства производят необходимое преобразование частоты и усиление сигнала, обеспечивая его доставку до конечных пользователей либо приёмных станций.

Разработанный на базе отечественных компонентов, ретрансляционный комплекс отличается модульной структурой, предоставляя возможность адаптироваться к специфическим требованиям различных космических аппаратов и задачам заказчиков. Эксперты утверждают, что комплекс показал свою эффективность, успешно функционируя в составе системы космической гидрометеорологии высокоэллиптической орбиты «Арктика-М». Он также применяется на геостационарных аппаратах серии «Электро-Л».

Запуск серийного производства этого ключевого комплекса, случившийся чуть ранее в 2024 году, в очередной раз указывает на стремление России укрепить свои позиции в космосе, обеспечив непрерывность обмена данными между космическими аппаратами и землёй.

#космос #сделано в рф
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