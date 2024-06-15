Экспорт растёт, но есть нюанс.

Согласно недавно опубликованным данным, товарооборот между Россией и Испанией за апрель текущего года показал уменьшение на 14% и составил €248 млн. Экспорт из России оценивается в сумму €177,2 млн, в то время как испанский экспорт достиг €70,8 млн. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на информацию от европейской статистической службы.

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Испания, прервав свои закупки российских железа и стали в декабре прошлого года, вновь начала ввоз металлической продукции из РФ в апреле текущего года. Импорт российской стали и железа за месяц достиг объема в 21,3 тысячи тонн на сумму в €8 млн. Кроме того, испанская сторона увеличила закупки российского алюминия в полтора раза, до €13 млн, а ввоз титана возрос в 1,9 раза, составив €1,5 млн.

Оформление данных покупок осуществляется на фоне апрельского запрета со стороны Соединенных Штатов и Великобритании на импорт алюминия, меди, никеля из России, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже и Лондонской бирже металлов (LME). В связи с этими ограничениями было отмечено падение котировок акций крупнейших производителей металла – компаний «Норникель» и «Русал». В течение апреля со складов LME было изъято 195 тыс. т металла.