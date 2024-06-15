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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Бывший завод им. Колющенко в Челябинске модернизируют на 1,6 млрд рублей для производства фронтальных погрузчиков
Снесут три здания «литейки», которые с 2014 не находились в эксплуатации.

В Челябинске стартовал процесс модернизации промышленного объекта, исторически известного как завод дорожных машин имени Колющенко. Теперь это предприятие вёдет свою деятельность под наименованием «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЧСДМ) и принадлежит к управлению холдинга UMG. В рамках запланированных работ, начат снос трёх зданий бывшего литейного производства по адресу улица Степана Разина, которые с 2014 года не находились в эксплуатации.

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Освободившееся после демонтажа пространство будет предназначено под строительство нового цеха, специализирующегося на выпуске тонколистового металла. По данным, предоставленным пресс-службой холдинга UMG, новая производственная линия займет площадь в 30 тыс. квадратных метров. Объявленный объём инвестиции в реализацию данного проекта составляет 1,6 млрд рублей.

Согласно информации от представителей холдинга, в текущем году был заключён специальный инвестиционный контракт. Он предусматривает обеспечение нового производства заказами на фронтальные погрузчики с грузоподъёмностью от 3 до 6 тонн. На текущий момент основная специализация завода остается за производством тяжёлой техники, в частности грейдеров и бульдозеров.

#производство #сделано в рф #фронтальные погрузчики
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wild cat
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glavhyilo
15:48
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
vl
15:47
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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Михаил Иванов
15:47
Ух как порвало!
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Fetaminaza
15:46
а кто столько нассал?
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
glavhyilo
15:45
как поезд москва-киев пустят,так и закончена будет спецоперация.
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
wild cat
15:43
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Блейд
15:39
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Dark_Cloud
15:35
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beltar
15:34
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Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
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