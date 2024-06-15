Снесут три здания «литейки», которые с 2014 не находились в эксплуатации.

В Челябинске стартовал процесс модернизации промышленного объекта, исторически известного как завод дорожных машин имени Колющенко. Теперь это предприятие вёдет свою деятельность под наименованием «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЧСДМ) и принадлежит к управлению холдинга UMG. В рамках запланированных работ, начат снос трёх зданий бывшего литейного производства по адресу улица Степана Разина, которые с 2014 года не находились в эксплуатации.

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Освободившееся после демонтажа пространство будет предназначено под строительство нового цеха, специализирующегося на выпуске тонколистового металла. По данным, предоставленным пресс-службой холдинга UMG, новая производственная линия займет площадь в 30 тыс. квадратных метров. Объявленный объём инвестиции в реализацию данного проекта составляет 1,6 млрд рублей.

Согласно информации от представителей холдинга, в текущем году был заключён специальный инвестиционный контракт. Он предусматривает обеспечение нового производства заказами на фронтальные погрузчики с грузоподъёмностью от 3 до 6 тонн. На текущий момент основная специализация завода остается за производством тяжёлой техники, в частности грейдеров и бульдозеров.