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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Подмосковье открылось производство материалов для матрасов и мягкой мебели, способное закрыть потребности рынка РФ на 45 %
На запуск фабрики было потрачено около 800 млн руб.

В Подольском промышленном парке «Валищево» состоялось открытие нового предприятия, которое займётся выпуском нетканых материалов. «Фортекс & Ко» реализовала проект фабрики стоимостью в 800 млн рублей, часть средств на которую была привлечена в форме льготного займа от Фонда развития промышленности в рамках программы «Проекты развития».

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Игорь Матюшкин, собственник и коммерческий директор ООО «Фортекс & Ко», подчёркивает, что для удовлетворения текущих запросов рынка на фабрике было реализовано специализированное серийное производство. Современное оборудование позволяет создавать инновационные материалы: БиФом – материал, отличающийся высокой устойчивостью к механическим воздействиям и способностью быстро восстанавливать форму, и БиКокос — долговечный наполнитель из кокосового волокна, который не теряет своих свойств под воздействием частых нагрузок.

Производственные мощности новой фабрики нацелены на выпуск около 5,5-6 тыс. тонн продукции ежегодно, что позволит компании покрывать потребности рынка наполнителей для матрасной и мебельной промышленности примерно на 45%. «Фортекс & Ко» рассчитывает на крепкие партнерские связи с ключевыми игроками отрасли не только в России, но и в тесно связанных с ней рынках Беларуси и Казахстана.

Основой ассортимента фабрики станут жёсткие наполнители на основе кокосового волокна и мягкие наполнители из высокоэластичного пенополиуретана. Начиная с импорта тканей и наполнителей, «Фортекс & Ко» совершила стратегический переход к собственному производству, что значительно укрепляет позиции компании на рынке.

Данная инициатива отражает течение тенденций импортозамещения и обещает внести существенный вклад в развитие промышленного потенциала Московской области.

#производство #сделано в рф #матрасы
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