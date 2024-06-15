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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
Дефицит подшипников — вот причина. А таких у нас не делают в должных объёмах.

Конфликт интересов между Объединённой вагоностроительной компанией (ОВК) и Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК) достиг судебной развязки. Причиной стала невозможность ОВК выполнить обязательства по договору на производство и поставку 12 тыс. специализированных полувагонов на общую сумму 46,3 млрд рублей. В фокусе разногласий оказался дефицит кассетных конических подшипников — элемента, крайне важного для завершения комплектации вагонов.

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Контракт, подписанный в декабре предпоследнего года и предусматривавший поэтапную поставку продукции, столкнулся с экономическими последствиями введения санкционных мер. Компоненты, важные для производства, практически перестали поступать в связи с отказом иностранных партнёров от работы на российском рынке, что в конечном счёте привело к производственному простою Тихвинского вагоностроительного завода с мая по декабрь прошлого года.

СУЭК, рассчитывавшая на обновление своего рельсового парка и увеличение перевозочных мощностей, со своей стороны предъявила требования к ОВК о выплате неустойки. Иск СУЭК на 1,6 млрд рублей был «контратакован» встречным иском от ОВК о расторжении контракта. Арбитражный суд Москвы, рассмотрев доводы сторон, обязал ОВК выплатить компенсацию в размере 50 млн рублей, что значительно меньше изначально заявленной суммы ущерба, и расторг договор.

Эта ситуация стала наглядным примером последствий из-за санкций на внутреннем рынке крупного производственного сектора, и вызовов, стоящих перед промышленностью в условиях острой необходимости импортозамещения и переориентации на внутренние ресурсы и производства.

#санкции #производство #сделано в рф #рестрикции
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