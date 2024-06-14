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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G7 заявили, что Россия «должна» выплатить Украине компенсацию в $486 млрд
А кто России выплатит компенсации и репарации? Это вопрос куда более важный и более реалистичный.

Несмотря на то, что формально США и их европейские сателлиты не являются сторонами конфликта на Украине, они запредельно много себе позволили и продолжают позволять, параллельно делая комментарии, о которых их никто не просил. Так, сегодня страны «Группы семи» (G7) собрались на свой междусобойчик в Италии, по итогам которого заявили, что будут финансировать Украину за счёт использования доходов от замороженных российских активов, и что если Россия хочет возвратить свои замороженные активы, то «должна» возместить нанесённый Украине ущерб на сумму в $486 миллиардов.

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Такая сумма взялась из подсчётов Всемирного банка. Для России эти расчёты и призывы, впрочем, абсолютно ничтожны, поскольку, как вы понимаете, западные напёрсточники хотят обязать Россию заплатить $486 миллиардов, чтобы вернуть себе $300 миллиардов замороженных активов, что совершенно не «бьётся» с логикой. Понятно, что подобные «предложения» нереалистичны и российской стороной не будут даже рассматриваться.

Позволим себе даже предположить, что это Москва истребует от Запада репарации на возмещение ущерба, нанесённого применением Украиной поставленного западными странами оружия. Кроме того, может дойти до того, что на Запад могут наложить обязательство компенсировать России ущерб, нанесённый введением против неё незаконных односторонних рестрикций.

Понятное дело, всё это можно будет обсуждать только после окончания украинского кризиса и только после последующей за этим смены европейского политического истеблишмента. С действующими западными функционерами разговаривать приблизительно не о чем, потому что практически ни одна из представляемых ими стран них не обладает суверенитетом и субъектностью в международных отношениях. Таковы реалии.

#россия #украина #сша #политика #финансы #боевые действия #санкции #экономика #евросоюз #психиатрия
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