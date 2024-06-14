Это примерно в 3,5 раза больше, чем численность, с которой Россия начинала операцию.

Поскольку украинский кризис в 2022 году разросся до необходимости России вмешаться силовым способом и начать специальную военную операцию (СВО), а она, в свою очередь, из-за беспрецедентного вмешательства коллективного Запада разрослась до крупнейшего вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны, то и адаптация к реалиям неизбежно должна происходить. С российской стороны эта адаптация заключается в наращивании усилий, подразумевающих рост выпуска военной продукции и увеличение численности вооружённых сил, в том числе и группировки, принимающей участие в боевых действиях.

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Последняя, как отметил сегодня президент России Владимир Путин, на сегодняшний день составляет почти 700 тысяч человек. Напомним, что начинала специальную военную операцию Россия группировкой около 200 тысяч человек на семи направлениях. Сейчас направлений шесть, из которых пять активных, и численность в 3,5 раза превышает начальную. К вопросу о том, насколько высока интенсивность и насколько велик масштаб боевых действий в зоне СВО.