Начало положено. Дальше — массовое производство, до которого, впрочем, нужно ещё дорасти.

Тема станкостроения как основы основ машиностроения в России сейчас набирает обороты. Связано это с тем, что в стране проходит новая индустриализация, и на всех предприятиях необходимы различные станки, которые в наиболее совершенных вариациях именуются обрабатывающими центрами. В условиях незаконных западных рестрикций закупки средств производства теперь сопряжены с большими трудностями и теряют конкурентоспособность по причине завышенных цен. Остаются разве что китайские станки, но Китай и сам продолжает индустриализацию и излишков оборудования на продажу не имеет.

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По этой причине сейчас в России делается большой упор на резкое наращивание производство станков, и одним из таких предприятий является завод «Саста» в городе Сасово Рязанской области. Сегодня пресс-служба предприятия сообщила, что разработала и выпустила свой новый пятиосевой обрабатывающий центр (станок) с наименованием модели HT-700-5X.

Обрабатывающим центром он называется не просто для красивого словца: по сути, данный станок совмещает в себе функции и токарного, и фрезерного станка, причём позволяет создавать сложные детали большой массы и крупных размеров.

Почти все элементы станка произведены непосредственно на заводе «Саста», за исключением системы числового программного управления (ЧПУ), которая поставляется из Китая. Непосредственно дизайн, производство станочных узлов, сборка, монтаж, электроразводка и прочие операции выполняются на месте. Проще говоря, импортозамещение пока не дошло только до системы ЧПУ.