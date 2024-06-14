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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
Но это цена не для РФ, как вы понимаете.

Компания Geely собирается выпустить новую версию кроссовера Coolray, получившую дополнение в название Super Edition. Она отличается рядом дизайнерских и технических новшеств, про которые мы сейчас и поговорим.

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Это издание станет доступно на китайском рынке в обозримом будущем, причём предварительная стоимость новинки оценивается местными СМИ в районе 60 000 юаней (примерно 722 000 рублей по нынешнему курсу).

Такая ценовая политика позиционирует Super Edition как более доступный вариант по сравнению с текущими предложениями на рынке, где кроссоверы с турбомотором обойдутся покупателям минимум в 75 000 юаней (903 000 рублей), а топовая модификация Binyue Cool стартует от 99 800 юаней (1 202 000 рублей).

На фоне слухов об уходе предшествующей модели 2023 года из ассортимента, Geely предлагает публике новый вариант, оснащённый атмосферным двигателем объёмом в 1,5 литра, развивающим мощность 126 л.с. Данный агрегат обещает стать альтернативой исключительно турбированным моторам в прошлых поколениях. Данный двигатель будет работать как с пятиступенчатой механикой, так и с вариатором, в то время как базовые версии оснащаются турбированными двигателями на 1,4 (141 л.с.) и 1,5 (181 л.с.) литра, с разнообразными коробками передач.

Освежение дизайна кроссовера проявилось в переработанной радиаторной решетке с горизонтальными «штрихами» вместо прежних вертикальных прутьев, дополненных хромированной полосой сверху.

Изменения затронули лишь переднюю часть, оставив корму без нововведений, исключая гипотетическую отмену сдвоенных выхлопных патрубков для версии Super Edition.

Салон тоже получил мелкие правки, особенно заметные в центральном тоннеле и формате мультимедийной системы. Так, Super Edition оснащается 8-дюймовым планшетом в отличие от 12,3-дюймового сенсорного дисплея в более дорогих комплектациях базовой модели.

#автомобили #geely #coolray
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