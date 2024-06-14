Сегодня информационный фон очень неплохо так встряхнул президент России Владимир Путин, заявивший, что окончание боевых действий на Украине возможно, но только на условиях полного вывода украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонсой и Запорожской областей, на условиях нейтрализации Украины и полного выполнения ею условий демилитаризации и отказа от супрематистской идеологии (денацификации). По сути, это не что иное, как ультиматум: делайте, что вам велят, либо боевые действия продолжатся, а следующее предложение будет ещё более жёстким, чем сегодня.
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И вот, похоже, главный посыл Путина наконец-то правильно интерпретировал утративший почти месяц назад легитимность президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, озвученное Путиным предложение — это ультиматум. Подразумевается, естественно, что Украина на ультиматумы не отвечает и исполнять их не будет.
К чему такая упорность в условиях, когда львиную долю потерь в этом вооружённом конфликте несёт именно Украина, экономика разрушается у Украины, и будущее становится всё более размытым и туманным именно у Украины, у нас ответа нет. Как уже отмечалось неоднократно, Украина не является субъектом международных отношений и не обладает даже зачатками государственного суверенитета, поэтому все действия её политического руководства идут вразрез с национальными интересами страны.