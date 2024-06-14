Редкая правильная мысль от Зеленского. Это действительно был именно что ультиматум.

Сегодня информационный фон очень неплохо так встряхнул президент России Владимир Путин, заявивший, что окончание боевых действий на Украине возможно, но только на условиях полного вывода украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонсой и Запорожской областей, на условиях нейтрализации Украины и полного выполнения ею условий демилитаризации и отказа от супрематистской идеологии (денацификации). По сути, это не что иное, как ультиматум: делайте, что вам велят, либо боевые действия продолжатся, а следующее предложение будет ещё более жёстким, чем сегодня.

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И вот, похоже, главный посыл Путина наконец-то правильно интерпретировал утративший почти месяц назад легитимность президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, озвученное Путиным предложение — это ультиматум. Подразумевается, естественно, что Украина на ультиматумы не отвечает и исполнять их не будет.

К чему такая упорность в условиях, когда львиную долю потерь в этом вооружённом конфликте несёт именно Украина, экономика разрушается у Украины, и будущее становится всё более размытым и туманным именно у Украины, у нас ответа нет. Как уже отмечалось неоднократно, Украина не является субъектом международных отношений и не обладает даже зачатками государственного суверенитета, поэтому все действия её политического руководства идут вразрез с национальными интересами страны.