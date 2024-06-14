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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Технологический пуск разрешаю»: Путин дал старт пуску сверхпроводящего коллайдера NICA в Дубне
Важная научная установка строилась 8 лет.

Владимир Путин дал старт технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) в рамках своего визита в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, как сообщает пресс-служба Кремля. «Технологический пуск разрешаю», — произнёс президент, дав тем самым зеленый свет одному из значимых научных проектов последних лет.

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Этот проект является ключевым в понимании происхождения Вселенной и её эволюции, подчеркнул Путин. В рамках своего визита глава государства также встретился с ведущими российскими и зарубежными учёными, а также получателями мегагрантов, что подчёркивает важность реализации этого проекта не только для отечественной, но и для мировой науки.

В процессе посещения научного комплекса Путин ознакомился с технологическими аспектами сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов под руководством Григория Трубникова, директора института. Это знаковое событие станет начальной точкой для международной программы исследований, запланированных на середину 2025 года.

«Проект NICA, о котором мы говорим и который мы осуществляем, как раз связан именно с этим — именно с познанием того, каким образом произошла Вселенная, как она развивалась. На первый взгляд это не имеет практического результата на сегодняшний день, это не прикладная вроде бы сфера исследования. Тем не менее в периметре того, что происходит, здесь идёт работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений», — объяснял Путин. Он также подчеркнул, что уже сейчас проект приносит практические результаты для российской экономики и науки.

Отметив основные этапы развития проекта, следует напомнить, что решение о создании комплекса NICA было окончательно принято в 2011 году на заседании правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, а строительство началось в 2016 году. После технологического пуска планируется провести тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера и сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса — MPD (Multi-Purpose Detector).

NICA представляет собой новый ускорительный комплекс, создаваемый на базе Объединённого института ядерных исследований. Целью данного проекта является изучение свойств плотной барионной материи. С помощью коллайдера учёные надеются воссоздать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму, аналогичную той, которая существовала в первые мгновения после Большого взрыва.

#наука #президент #коллайдер #nica
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