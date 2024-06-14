Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
BMW показала обновлённое купе Series 2 и «заряженную» версию M2
Это вам не Geely.

Компания BMW анонсировала обновления для линейки Series 2 серии купе и её высокопроизводительного варианта M2 на 2025 модельный год. В фокусе модернизации — усиление технических характеристик и обновление дизайна, что следует общей стратегии бренда в желании сочетать традиционную элегантность с современными технологиями.

реклама

Наибольшее внимание уделено улучшению производительности спортивной модели M2, мощность которой теперь достигает 480 л.с., что подчеркивает её статус вершины линейки. Увеличение мощности двигателя направлено на повышение динамических качеств автомобиля, что, безусловно, привлечёт внимание поклонников марки.

Обновления экстерьера коснулись новых дизайнов 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков и расширенной цветовой палитры для кузова. Эти изменения подчеркивают индивидуальность каждой модели и предоставляют покупателям больше возможностей для персонализации.

Отдельного внимания заслуживает интерьер автомобилей, где произведены значительные доработки: появление новой информационно-развлекательной системы и улучшенные вентиляционные дефлекторы увеличивают комфорт вождения и повышают функциональность салона.

Моторная линейка предлагает широкий выбор: от бензиновых двигателей мощностью от 156 до 374 л.с. до дизельных агрегатов, укомплектованных 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим высокую эффективность использования топлива. Этот шаг направлен на предоставление потребителю возможности выбора оптимального сочетания мощности и экономичности в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Таким образом, обновленные модели BMW 2 серии и M2 подчеркивают амбиции производителя сочетать в своих продуктах новейшие технологии, уникальный дизайн и проворство, сохраняя при этом уникальные традиции марки, утвержденные десятилетиями.

#автомобили #bmw #bmw m2 #bmw series 2
+
Написать комментарий (0)
Большой Duster: в Сети появились фотографии кроссовера Dacia Bigster на платформе «Дастера»
Китайские автопроизводители планируют уйти с рынка РФ из-за боязни попасть под новые американские санкции
Рамный внедорожник Tank 500 получит для рынка РФ версию с более мощным мотором — есть фото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
35
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
83
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
3
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
31
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
4
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2

Сейчас обсуждают

Андрей Богданов
17:27
У них мест для обучения нет, откуда только самолеты возьмут. Цыркачи.
Politico: Украина разругалась с США и Европой по поводу обучения пилотов на F-16
DIP48
17:24
То то пиндосы так бесятся. От нереальной угрозы))). Даже двух кораблей на Кубе)))
Politico: Украина разругалась с США и Европой по поводу обучения пилотов на F-16
Салман Кхан
17:24
АМД всегда делала процессоры лучше чем интул, зачастую АМД опережала время и выкатывала продукты ещё не востребованные жалким рынком, софтописатели не успевали за чёткой поступью железного прогресса. ...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
DIP48
17:23
Politico: Украина разругалась с США и Европой по поводу обучения пилотов на F-16
OgoGoLog
17:23
А тебе под США сила чувствуется?
Калининградский "Автотор" меняет вектор развития: новые модели и акцент на Восток
DIP48
17:22
Дожили. ИИ в Paint.)))
Microsoft добавляет ИИ в Paint, но это требует покупки дорого ПК
OgoGoLog
17:22
И? На Украине хранилище 2 дня тушили после прилёта, а тут "в очередной раз" дырку в цистерне сделали, при этом даже без возгорания. Зачем Украине эти предсмертные конвульсии?
Украинские войска начали проводить массированные атаки БПЛА на российские регионы
Tarment
17:17
Да, да, очередной обделённый башкой, у которого все аргументы сводятся только к тому что "я в это не верю", и пофиг на все объяснения и Нвидиа, и нормальных людей, вот тупое быдло не верит и всё тут. ...
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Михаил Иванов
17:17
Чего это путин о переговорах разнылся, случилось что?
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
Алексей Баев
17:16
Ryzen 7 5700X3D стоит 23 т.р. только в местной рознице, если заказывать из Китая можно и за 15-16 т.р. взять, т.е. около 180 баксов А в играх быстрей чем Ryzen 7700. То есть для того, кто сидит на AM4...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем