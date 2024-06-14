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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: штурма Киева в начале СВО не планировалось, это была операция по принуждению к миру
И ведь почти получилось.

Вот уже почти два с половиной года украинская сторона то и дело рассказывает сказки про «победу» под Киевом, и что, дескать, ВСУ «выбили» ВС РФ из окрестностей столицы. Правда по данному вопросу озвучивалась неоднократно. Во-первых, никто 40-тысячной группировкой вооружённых сил город с населением в несколько миллионов человек не штурмует. Во-вторых, президент России Владимир Путин отмечал, что вывод российских войск из Киевской области происходил весной 2022 года по просьбе глав Германии и Франции, дабы не портить переговорный фон, проходивший тогда в Стамбуле.

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И вот, сегодня Путин, выступая в МИД России, отметил то, что и так было понятно всем, кто хоть минимально разбираются в соотношениях сил и оперативных задачах: никакого плана штурмовать столицу Украины не было и в помине. Вместо этого российская армия, отметил глава российского государства, на данном направлении занималась принуждением киевского политического руководства к миру.

Следует отметить, что этот расчёт почти оправдался: украинское политическое руководство с трясущимися руками ездило на переговоры с РФ и практически согласилось подписать мирное соглашение, подразумевающее выполнение целей специальной военной операции политическим путём. Но дальше в процесс вмешались извне, а Украина, не имея суверенитета и вообще какой бы то ни было субъектности, от дальнейших переговоров отказалась.

#россия #украина #политика #боевые действия
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