Ничего подобного не было десятки лет. Если вообще когда-то было.

Продолжается визит группы кораблей российского Северного флота на Кубу. В рамках этого дальнего похода российские корабли не только демонстрируют военно-морской флаг, обозначая тем самым своё глобальное присутствие, как и положено военной сверхдержаве, но и проводит учения. В данном случае учения были компьютерной симуляцией, но сам факт того, что часть российского флота находится в бассейне Карибского моря совсем недалеко от берегов той же Флориды, создаёт очень нужную американским «элитам» встряску.

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Подбрасывают дровишек в костёр напряжения и американские журналисты. Так, корреспондент телеканала CNN, который освещал заход российской атомной подводной лодки «Казань» в порт Гаваны, заявил, что трудно представить себе более символичный шаг, особенно, в тех реалиях, в которых сейчас существует мир в целом и российско-западные отношения в частности.

Как отметил корреспондент, ничего подобного не было на протяжении десятилетий: это самые современные и продвинутые системы вооружений, с которыми Россия когда бы то ни было заходила на Кубу в рамках визита.

Напомним, что Куба десятилетиями является точкой напряжённости для США. Причём в первую очередь по вине действий самих США, которые наложили на Остров Свободы рестрикции, которые соблюдаются десятилетиями. Удивительно, как правящие элиты в США не могут сделать элементарную взаимосвязь своего отношения к другим странам и отношения других стран к ним. Ничего не поделать, катастрофическое падение компетентности элит — это общезападная проблема на сегодняшний день.